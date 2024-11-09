Невероятно нежные сырники, которые не расползутся по сковороде: точный пошаговый рецепт
Сырники – это прекрасное блюдо для завтрака, которое обожают как взрослые, так и дети. Важно, чтобы это блюдо не только было вкусным, но и выглядело хорошо.
Как правильно приготовить сырники, чтобы расползались по сковороде, точно знает фудблогер Юлия Сенич. В Instagram она рассказала точный пошаговый рецепт, следуя которому можно получить действительно идеальные сырники.
Ингредиенты
- Кисломолочный творог 9% – 500 гр
- Сахар – 1 ст.л.
- Манка – 2 ст.л.
- Ванильный сахар – 10 гр
- Яйцо – 1 шт
- Мука для обрушения
Способ приготовления
1. Сыр выкладываем на марлю, заворачиваем и выжимаем лишнюю влагу.
2. Перетираем сыр через сито.
3. Добавляем яйцо, сахар, щепотку соли и манку.
4. Тщательно перемешиваем и оставляем на 10-15 мин, чтобы манка набухла.
5. Формируем колбаску и обваливаем ее в муке.
6. С помощью стакана или ножа придаем форму творожнику.
7. В мультипечи готовим сырники в течение 10-15 мин при температуре 180 градусов. Или сковороду немного смазываем маслом и обжариваем сырники до золотистой корочки с обеих сторон в достаточном количестве масла – 3-4ст.л.
8. Готовые сырники присыпаем сахарной пудрой и подаем со сметаной.
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