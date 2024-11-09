Сырники – это прекрасное блюдо для завтрака, которое обожают как взрослые, так и дети. Важно, чтобы это блюдо не только было вкусным, но и выглядело хорошо.

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Как правильно приготовить сырники, чтобы расползались по сковороде, точно знает фудблогер Юлия Сенич. В Instagram она рассказала точный пошаговый рецепт, следуя которому можно получить действительно идеальные сырники.

Ингредиенты

Кисломолочный творог 9% – 500 гр

Сахар – 1 ст.л.

Манка – 2 ст.л.

Ванильный сахар – 10 гр

Яйцо – 1 шт

Мука для обрушения

Способ приготовления

1. Сыр выкладываем на марлю, заворачиваем и выжимаем лишнюю влагу.

2. Перетираем сыр через сито.

3. Добавляем яйцо, сахар, щепотку соли и манку.

4. Тщательно перемешиваем и оставляем на 10-15 мин, чтобы манка набухла.

5. Формируем колбаску и обваливаем ее в муке.

6. С помощью стакана или ножа придаем форму творожнику.

7. В мультипечи готовим сырники в течение 10-15 мин при температуре 180 градусов. Или сковороду немного смазываем маслом и обжариваем сырники до золотистой корочки с обеих сторон в достаточном количестве масла – 3-4ст.л.

8. Готовые сырники присыпаем сахарной пудрой и подаем со сметаной.

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