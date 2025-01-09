Торт "Павлова" – это десерт на основе безе, выдуманный шеф-поваром одной из гостиниц Веллингтона. Но за право называться его родиной до сих пор борются Новая Зеландия и Австралия.

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А пока это происходит, искусные хозяйки со всего мира просто берут и готовят его на своих кухнях, чем невероятно радуют родственников. Как приготовить этот изысканный и вкуснейший десерт, в TikTok рассказала фудблогер с ником annasimiachko.

Ингредиенты для безе

Белки – 150 гр

Сахар – 300 гр

Сок лимона – 20 мл

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Ингредиенты для крема

Маскарпоне – 250 гр

Сливки от 30% – 150 мл

Сахарная пудра – 30 гр

Цедра лимона – 1 шт

Способ приготовления

1. Разогрейте духовку до 110 градусов в режиме верх-низ без конвекции.

2. В чистом, сухом сосуде взбейте белки с щепоткой соли до мягкой пены.

3. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать на средней скорости, пока масса не станет густой, блестящей и сахар полностью не растворится. Проверьте, потерев массу между пальцами – кристаллы не должны ощущаться.

4. Добавьте крахмал и лимонный сок и еще раз взбейте на медленной скорости в течение 30 секунд.

5. На пергаменте нарисуйте круг диаметром 20 см, переверните бумагу и выложите на нее безе, формируя будто горку с приподнятыми краями.

6. Выпекайте в течение 2-3 часов. Выключите духовку и оставьте безе внутри еще на несколько часов, а лучше на ночь.

7. В отдельной емкости смешайте маскарпоне, сливки с сахарной пудрой и цедрой лимона до гладкого крема.

8. Охлажденное основание из безе выложите на сервировочную тарелку, сверху нанесите крем и равномерно распределите.

9. Декорируйте мандаринами и подавайте сразу, чтобы безе осталось хрустящим.

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