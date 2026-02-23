Жареная картошка часто получается очень мягкая и неаппетитная. Все это из-за того, что вы неправильно готовите овощ. Воспользуйтесь следующим рецептом для того, чтобы получить идеальный результат.

Идея приготовления хрустящей и золотистой картошки фри опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 700 г

масло – 1,5 ст.л.

паприка копченая – 1 ч.л.

чеснок сушеный – 1 ч.л.

соль, перец по вкусу

кукурузный крахмал – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать соломкой или дольками.

2. Замочить в холодной воде на 20-30 минут.

3. Хорошо промыть в холодной воде.

4. Слить воду и затем очень хорошо обсушить.

5. Добавить масло, паприку, чеснок, соль, перец и крахмал.

6. Перемешать.

7. Выложить в корзину аэрогриля в один слой.

8. Запекать при температуре 190 °C 22-25 минут 2-3 раза встряхнуть.

9. По желанию добавить еще 2-3 минуты хрустящей корочки.

