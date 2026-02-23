Нежирная и очень хрустящая картошка фри: как приготовить
Жареная картошка часто получается очень мягкая и неаппетитная. Все это из-за того, что вы неправильно готовите овощ. Воспользуйтесь следующим рецептом для того, чтобы получить идеальный результат.
Идея приготовления хрустящей и золотистой картошки фри опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 700 г
- масло – 1,5 ст.л.
- паприка копченая – 1 ч.л.
- чеснок сушеный – 1 ч.л.
- соль, перец по вкусу
- кукурузный крахмал – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать соломкой или дольками.
2. Замочить в холодной воде на 20-30 минут.
3. Хорошо промыть в холодной воде.
4. Слить воду и затем очень хорошо обсушить.
5. Добавить масло, паприку, чеснок, соль, перец и крахмал.
6. Перемешать.
7. Выложить в корзину аэрогриля в один слой.
8. Запекать при температуре 190 °C 22-25 минут 2-3 раза встряхнуть.
9. По желанию добавить еще 2-3 минуты хрустящей корочки.
