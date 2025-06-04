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Нежная йогуртовая запеканка без муки: идея вкусного десерта к чаю
Для вкусной и нежной запеканки прекрасно подойдет обычный густой йогурт. Его не придется сочетать с мукой, что делает десерт достаточно легким.
Идея приготовления нежной йогуртовой запеканки опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Технология очень простая.
Ингредиенты:
- йогурт густой – 600 г
- яйца – 4 шт.
- сахар – 150 г
- кукурузный крахмал – 60 г
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- ягоды – 100 г
Способ приготовления:
1. Йогурт с яйцами, сахаром, кукурузным крахмалом и ванильным сахаром соединить в одной емкости.
2. Все взбить миксером.
3. Выложить в форму.
4. Посыпать фруктами.
5. Выпекать час при температуре 175 градусов.
6. Дать остыть в духовке.
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