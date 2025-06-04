Для вкусной и нежной запеканки прекрасно подойдет обычный густой йогурт. Его не придется сочетать с мукой, что делает десерт достаточно легким.

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Идея приготовления нежной йогуртовой запеканки опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Технология очень простая.

Ингредиенты:

йогурт густой – 600 г

яйца – 4 шт.

сахар – 150 г

кукурузный крахмал – 60 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

ягоды – 100 г

Способ приготовления:

1. Йогурт с яйцами, сахаром, кукурузным крахмалом и ванильным сахаром соединить в одной емкости.

2. Все взбить миксером.

3. Выложить в форму.

4. Посыпать фруктами.

5. Выпекать час при температуре 175 градусов.

6. Дать остыть в духовке.

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