Нежная йогуртовая запеканка без муки: идея вкусного десерта к чаю

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
588
Нежная йогуртовая запеканка без муки: идея вкусного десерта к чаю

Для вкусной и нежной запеканки прекрасно подойдет обычный густой йогурт. Его не придется сочетать с мукой, что делает десерт достаточно легким.

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Идея приготовления нежной йогуртовой запеканки опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Технология очень простая.

Нежная йогуртовая запеканка без муки: идея вкусного десерта к чаю

Ингредиенты:

  • йогурт густой – 600 г
  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 150 г
  • кукурузный крахмал – 60 г
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • ягоды – 100 г

Способ приготовления:

Нежная йогуртовая запеканка без муки: идея вкусного десерта к чаю

1. Йогурт с яйцами, сахаром, кукурузным крахмалом и ванильным сахаром соединить в одной емкости.

2. Все взбить миксером.

Нежная йогуртовая запеканка без муки: идея вкусного десерта к чаю

3. Выложить в форму.

Нежная йогуртовая запеканка без муки: идея вкусного десерта к чаю

4. Посыпать фруктами.

Нежная йогуртовая запеканка без муки: идея вкусного десерта к чаю

5. Выпекать час при температуре 175 градусов.

6. Дать остыть в духовке.

Нежная йогуртовая запеканка без муки: идея вкусного десерта к чаю

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