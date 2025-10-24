Нежная яблочная "Шарлотка-чизкейк": делимся оригинальным рецептом вкусной домашней выпечки

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Самый вкусный домашний, осенний пирог  – "Шарлотка". Готовится десерт в классическом варианте на яичном тесте, но, для того, чтобы десерт был не просто воздушным, а нежным, кулинары советуют добавить в тесто жирный творог. 

Диетолог поделилась в Facebook рецептом очень вкусного и нежного домашнего пирога из яблок "Шарлотка" с творогом. 

Советы по приготовлению: чтобы тесто получилось нежным, нужно чтобы все продукты были комнатной температуры. А творог нужно выбирать жирный. Можно добавить натертую цедру лимона для яркого вкуса! 

Ингредиенты:

  • Творог 5% 1 пачка
  • Яйца  2 шт
  • Мука 50 г 
  • Сахарозаменитель 30 гр
  • Яблоки 2 больших
  • Разрыхлитель 1 ч.л.

Способ приготовления: 

1. Яйца до пены взбить с сахарозаменителем, добавить муку и 1 ч.л. разрыхлителя, еще раз хорошо взбить. В массу добавить творог, взбивать до исчезновения творожных комочков.

2. Яблоки почистить, нарезать кубиками добавить в массу, перемешать ложкой.

3. В форму выстланную пергаментом вылить массу и поставить в разогретую духовку.

