Нежная яблочная "Шарлотка-чизкейк": делимся оригинальным рецептом вкусной домашней выпечки
Самый вкусный домашний, осенний пирог – "Шарлотка". Готовится десерт в классическом варианте на яичном тесте, но, для того, чтобы десерт был не просто воздушным, а нежным, кулинары советуют добавить в тесто жирный творог.
Диетолог поделилась в Facebook рецептом очень вкусного и нежного домашнего пирога из яблок "Шарлотка" с творогом.
Советы по приготовлению: чтобы тесто получилось нежным, нужно чтобы все продукты были комнатной температуры. А творог нужно выбирать жирный. Можно добавить натертую цедру лимона для яркого вкуса!
Ингредиенты:
- Творог 5% 1 пачка
- Яйца 2 шт
- Мука 50 г
- Сахарозаменитель 30 гр
- Яблоки 2 больших
- Разрыхлитель 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Яйца до пены взбить с сахарозаменителем, добавить муку и 1 ч.л. разрыхлителя, еще раз хорошо взбить. В массу добавить творог, взбивать до исчезновения творожных комочков.
2. Яблоки почистить, нарезать кубиками добавить в массу, перемешать ложкой.
3. В форму выстланную пергаментом вылить массу и поставить в разогретую духовку.
