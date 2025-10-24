Самый вкусный домашний, осенний пирог – "Шарлотка". Готовится десерт в классическом варианте на яичном тесте, но, для того, чтобы десерт был не просто воздушным, а нежным, кулинары советуют добавить в тесто жирный творог.

Диетолог поделилась в Facebook рецептом очень вкусного и нежного домашнего пирога из яблок "Шарлотка" с творогом.

Советы по приготовлению: чтобы тесто получилось нежным, нужно чтобы все продукты были комнатной температуры. А творог нужно выбирать жирный. Можно добавить натертую цедру лимона для яркого вкуса!

Ингредиенты:

Творог 5% 1 пачка

Яйца 2 шт

Мука 50 г

Сахарозаменитель 30 гр

Яблоки 2 больших

Разрыхлитель 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Яйца до пены взбить с сахарозаменителем, добавить муку и 1 ч.л. разрыхлителя, еще раз хорошо взбить. В массу добавить творог, взбивать до исчезновения творожных комочков.

2. Яблоки почистить, нарезать кубиками добавить в массу, перемешать ложкой.

3. В форму выстланную пергаментом вылить массу и поставить в разогретую духовку.

