Печеночный торт – это отличная закуска, которая нравится большинству людей за свой необычный вкус. А если уметь красиво подать это блюдо, оно может превратиться еще и в чудесное украшение к новогоднему столу.

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Как приготовить нежнейший печеночный торт точно знает фудблогер mariiam_foodblog. В Instagram она также рассказала, как украсить это блюдо, чтобы прекрасно смотрелось на новогоднем столе.

Ингредиенты

Крем-сыр

Куриная печень – 500 гр

Яйца – 2 шт

Молоко – 150 мл

Мука – 2-3 ст.л.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Печень моем, очищаем от пленок, перебиваем блендером.

2. Добавляем молоко, яйца, соль, перец по вкусу и просеянную муку. В конце добавляем растительное масло.

3. Жарим печеночные блинчики на среднем огне с двух сторон.

4. Каждый блинчик смазываем крем-сыром и формируем тортик.

5. Края торта украшаем веточками укропа и отправляем в холодильник на 4-6 часов.

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