Нежнейший печеночный торт: как оформить для новогоднего стола, чтобы было красиво
Печеночный торт – это отличная закуска, которая нравится большинству людей за свой необычный вкус. А если уметь красиво подать это блюдо, оно может превратиться еще и в чудесное украшение к новогоднему столу.
Как приготовить нежнейший печеночный торт точно знает фудблогер mariiam_foodblog. В Instagram она также рассказала, как украсить это блюдо, чтобы прекрасно смотрелось на новогоднем столе.
Ингредиенты
- Крем-сыр
- Куриная печень – 500 гр
- Яйца – 2 шт
- Молоко – 150 мл
- Мука – 2-3 ст.л.
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Печень моем, очищаем от пленок, перебиваем блендером.
2. Добавляем молоко, яйца, соль, перец по вкусу и просеянную муку. В конце добавляем растительное масло.
3. Жарим печеночные блинчики на среднем огне с двух сторон.
4. Каждый блинчик смазываем крем-сыром и формируем тортик.
5. Края торта украшаем веточками укропа и отправляем в холодильник на 4-6 часов.
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