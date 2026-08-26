Нежное шоколадное суфле, которое не нужно выпекать: рецепт за 15 минут

Шоколадное суфле можно приготовить без духовки и сложных кондитерских приёмов. Для десерта достаточно смешать несколько простых ингредиентов, подогреть основу и дать ей застыть. На активное приготовление уходит около 15 минут, а дальше десерт просто охлаждается. Суфле получается нежным, однородным и имеет приятный шоколадный вкус.

Идея приготовления нежного шоколадного суфле без выпечки опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 250 мл.

сметана – 350 г

какао-порошок – 10 г

желатин – 20 г

подсластитель – по вкусу

ванилин – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте желатин. Залейте его молоком и оставьте на несколько минут, чтобы он набух. Время зависит от вида желатина, поэтому лучше ориентироваться на рекомендации производителя, указанные на упаковке.

2. В отдельной миске смешайте сметану, какао, подсластитель и ванилин. Перемешайте венчиком, чтобы какао равномерно распределилось по массе и не осталось комочков.

3. Когда желатин набухнет, соедините молочную смесь со сметанной основой. Перемешайте все до однородности.

4. Поставьте смесь на небольшой огонь и прогревайте, постоянно помешивая. Не доводите ее до кипения. Нужно лишь дождаться, пока желатин полностью растворится. После этого снимите массу с плиты.

5. Разлейте шоколадную смесь по небольшим формочкам или креманкам. Дайте десерту немного остыть, а затем поставьте в холодильник до полного застывания.

6. Готовое шоколадное суфле можно подавать прямо в формочках. По желанию перед подачей десерт украшают какао, тертым шоколадом или свежими ягодами.

7. Этот простой рецепт подойдет, когда хочется приготовить домашний шоколадный десерт без выпечки. Главное преимущество такого суфле в том, что его не нужно долго готовить: достаточно приготовить смесь, а затем оставить ее в холодильнике до нужной консистенции.

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