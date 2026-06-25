Печеночные котлеты могут стать отличной альтернативой привычным мясным блюдам, если приготовить их правильно. Благодаря сочетанию куриной печени, овощей и сметаны они получаются особенно нежными, сочными и ароматными. Такое блюдо хорошо подходит как на обед, так и на ужин, а также прекрасно сочетается с различными гарнирами. Главное – не пересушить котлеты во время жарки и добавить несколько простых ингредиентов для мягкости текстуры.

Идея приготовления нежных печеночных котлет опубликована на странице фудблогера iren.lazun в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

куриное яйцо – 1 шт.

сметана – 1 ст.л.

мука – 2 ст.л.

сушеный чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на мелкой или средней терке.

2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте овощи до мягкости и легкого золотистого цвета.

3. Оставьте остывать. Куриную печень тщательно промойте, удалите лишние пленки и прожилки.

4. После этого мелко нарежьте ножом. Именно рубленная печень помогает получить более интересную текстуру готовых котлет.

5. Переложите печень в глубокую миску.

6. Добавьте яйцо, сметану, муку и обжаренные овощи.

7. Приправьте массу солью, черным перцем и сухим чесноком.

8. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

9. Разогрейте сковороду с маслом.

10. Выкладывайте печеночную массу ложкой, формируя небольшие котлеты.

11. Жарьте под крышкой на умеренном огне несколько минут с одной стороны до появления румяной корочки. Затем осторожно переверните и доведите до готовности с другой стороны.

12. Готовые печеночные котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

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