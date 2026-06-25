Нежные котлеты из печени: как приготовить, чтобы получилось действительно вкусно
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Печеночные котлеты могут стать отличной альтернативой привычным мясным блюдам, если приготовить их правильно. Благодаря сочетанию куриной печени, овощей и сметаны они получаются особенно нежными, сочными и ароматными. Такое блюдо хорошо подходит как на обед, так и на ужин, а также прекрасно сочетается с различными гарнирами. Главное – не пересушить котлеты во время жарки и добавить несколько простых ингредиентов для мягкости текстуры.
Идея приготовления нежных печеночных котлет опубликована на странице фудблогера iren.lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- куриное яйцо – 1 шт.
- сметана – 1 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
- сушеный чеснок – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на мелкой или средней терке.
2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте овощи до мягкости и легкого золотистого цвета.
3. Оставьте остывать. Куриную печень тщательно промойте, удалите лишние пленки и прожилки.
4. После этого мелко нарежьте ножом. Именно рубленная печень помогает получить более интересную текстуру готовых котлет.
5. Переложите печень в глубокую миску.
6. Добавьте яйцо, сметану, муку и обжаренные овощи.
7. Приправьте массу солью, черным перцем и сухим чесноком.
8. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
9. Разогрейте сковороду с маслом.
10. Выкладывайте печеночную массу ложкой, формируя небольшие котлеты.
11. Жарьте под крышкой на умеренном огне несколько минут с одной стороны до появления румяной корочки. Затем осторожно переверните и доведите до готовности с другой стороны.
12. Готовые печеночные котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
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