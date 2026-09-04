Нежные куриные котлетки, которые точно не будут сухими: делимся удачным рецептом

Нежные куриные котлетки легко приготовить даже из простых продуктов. Они получаются мягкими внутри и румяными снаружи, а картофель придает фаршу нужную сочность. Такой рецепт подойдёт для обычного домашнего обеда или ужина. Готовятся котлетки довольно быстро, поэтому долго стоять у плиты не придется.

Идея приготовления сочных куриных котлеток с картошкой опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

картофель – 2 небольших шт.

красный лук – 1/2 шт.

крахмал – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

приправа к мясу – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Картофель очистите и также нарежьте, чтобы продукты было легче измельчить. Лук очистите и разрежьте на несколько частей.

2. Переложите филе, картофель и лук в чашу блендера. Добавьте соль, крахмал и приправу к мясу.

3. Измельчите всё до однородной массы. Готовый фарш должен быть мягким, но достаточно густым для формирования котлет.

4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Смочите руки водой и сформируйте небольшие котлетки. Выкладывайте их на хорошо разогретую сковороду, оставляя между котлетками немного свободного места.

5. Обжаривайте куриные котлетки с обеих сторон до появления румяной корочки. После этого накройте сковороду крышкой, убавьте огонь и оставьте котлетки ещё примерно на 10 минут. Так они равномерно дойдут до готовности и останутся нежными внутри.

6. Готовые котлетки можно подавать сразу после приготовления. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, кашами, макаронами или простым овощным салатом.

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