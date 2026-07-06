Домашний паштет из куриной печени – это простая закуска, которая всегда пригодится. Его можно приготовить заранее и подавать на завтрак, к праздничному столу или для быстрого перекуса. Благодаря правильно подобранным ингредиентам паштет получается очень нежным, ароматным и легко намазывается на хлеб. Такой рецепт не требует сложных продуктов и прекрасно подходит для домашнего меню.

Идея приготовления вкусного куриного паштета опубликована на странице solomiya l в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 600 г

лук репчатый – 1 крупная шт.

морковь – 1 шт.

кислое яблоко – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

растительное масло – 20 мл.

сливочное масло – 60 г

сливки – 30 мл

лавровый лист – 1-2 шт.

душистый перец горошком – несколько шт.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

лук репчатый – 1-2 шт.

растительное или сливочное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Куриную печень промойте, очистите от пленок и прожилок. По желанию предварительно замочите ее в холодном молоке на 2-3 часа, после чего еще раз промойте.

2. Выложите печень в форму для запекания или на противень.

3. Добавьте крупно нарезанные лук, морковь, яблоко и зубчики чеснока.

4. Сбрызните маслом, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и душистый перец.

5. Запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 50-60 минут до готовности всех ингредиентов.

6. Переложите запеченные продукты в чашу блендера. Добавьте сливочное масло и сливки.

7. Измельчите все до максимально однородной кремообразной консистенции.

8. Переложите готовый паштет в контейнер или форму для хранения.

9. Для подачи нарежьте лук тонкими полукольцами и обжарьте его на небольшом количестве растительного или сливочного масла до золотистого цвета и легкой карамелизации.

10. Выложите карамелизованный лук поверх паштета и оставьте закуску в холодильнике на 1-2 часа, чтобы она хорошо остыла и текстура стала более стабильной.

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