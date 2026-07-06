Нежный домашний паштет из куриной печени: делимся простым рецептом
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Домашний паштет из куриной печени – это простая закуска, которая всегда пригодится. Его можно приготовить заранее и подавать на завтрак, к праздничному столу или для быстрого перекуса. Благодаря правильно подобранным ингредиентам паштет получается очень нежным, ароматным и легко намазывается на хлеб. Такой рецепт не требует сложных продуктов и прекрасно подходит для домашнего меню.
Идея приготовления вкусного куриного паштета опубликована на странице solomiya l в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 600 г
- лук репчатый – 1 крупная шт.
- морковь – 1 шт.
- кислое яблоко – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- растительное масло – 20 мл.
- сливочное масло – 60 г
- сливки – 30 мл
- лавровый лист – 1-2 шт.
- душистый перец горошком – несколько шт.
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- лук репчатый – 1-2 шт.
- растительное или сливочное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Куриную печень промойте, очистите от пленок и прожилок. По желанию предварительно замочите ее в холодном молоке на 2-3 часа, после чего еще раз промойте.
2. Выложите печень в форму для запекания или на противень.
3. Добавьте крупно нарезанные лук, морковь, яблоко и зубчики чеснока.
4. Сбрызните маслом, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и душистый перец.
5. Запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 50-60 минут до готовности всех ингредиентов.
6. Переложите запеченные продукты в чашу блендера. Добавьте сливочное масло и сливки.
7. Измельчите все до максимально однородной кремообразной консистенции.
8. Переложите готовый паштет в контейнер или форму для хранения.
9. Для подачи нарежьте лук тонкими полукольцами и обжарьте его на небольшом количестве растительного или сливочного масла до золотистого цвета и легкой карамелизации.
10. Выложите карамелизованный лук поверх паштета и оставьте закуску в холодильнике на 1-2 часа, чтобы она хорошо остыла и текстура стала более стабильной.
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