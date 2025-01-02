Крем-блюле – это один из самых популярных в мире десертов, разработанный французскими кулинарами. Он представляет собой нежный заварной крем с карамельной корочкой. Он может подаваться даже в замороженном виде, поэтому его часто относят к мороженому.

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Фудблогер с ником baking and more4u недавно в TikTok рассказала, как приготовить мандариновый крем-брюле. В результате вы получите вкуснейший зимний десерт.

Ингредиенты

Сливки 33% – 500 мл

Желтки – 4 шт

Сахар – 80 гр + для корочки

Цедра мандарина – 2 шт

Способ приготовления

1. В сотейнике соединяем сливки, половину сахара и цедру двух мандаринов, ставим на средний огонь и постоянно помешивая доводим до активного появления пара, но не кипятим, снимаем с огня и накрываем крышкой, пусть сливки ароматизируются цедрой.

2. Смешиваем желтки со второй половиной сахара до его растворения. Помешивая, тоненькой струйкой вводим горячие сливки и процеживаем крем сквозь сито (чтобы избавиться от цедры) в емкость с носиком.

3. Если есть пенка – снимаем ее и разливаем крем по формочкам на 3/4 высоты. Ставим на противень или глубокую форму, наливаем туда кипяток на 1,5-2 см и отправляем в духовку. Выпекаем при 150 градусах в течение 30-40 минут. Середина десерта должна дрожать.

4. Охлаждаем до комнатной температуры и отправляем в холодильник на 3-4 часа.

5. Посыпаем сахарный десерт, образуя равномерный слой. Подогреваем кухонной горелкой, или отправляем под гриль, разогретый до 200 градусов на 2-3 минуты до образования золотистой сахарной корочки.

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