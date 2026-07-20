В сезон абрикосов особенно хочется готовить легкие десерты, не требующие использования духовки. Муссовый торт с фруктами получается нежным, освежающим и очень эффектным в разрезе. Для его приготовления понадобятся доступные продукты и немного времени на застывание. Такой десерт станет отличным вариантом для семейного чаепития или праздничного стола.

Идея приготовления муссового торта с абрикосами опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для первого слоя:

натуральный йогурт – 400 г

кисломолочный творог – 180 г

подсластитель или сахар – по вкусу

желатин – 25 г

вода – 150 мл.

свежие абрикосы – 300 г

Для второго слоя:

свежие абрикосы – 500 г

желатин – 25 г

вода – 150 мл.

подсластитель или сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте желатин для первого слоя. Залейте его водой и оставьте набухать в соответствии с инструкцией на упаковке.

2. В глубокой миске смешайте натуральный йогурт, творог и подсластитель. По желанию массу можно взбить блендером, чтобы она стала максимально однородной и воздушной.

3. Абрикосы помойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте их в творожно-йогуртовую смесь.

4. Набухший желатин подогрейте до полного растворения, не доводя до кипения, после чего влейте его в подготовленную массу. Тщательно перемешайте.

5. Перелейте смесь в форму диаметром 16 см и поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы первый слой хорошо застыл.

6. Для второго слоя снова приготовьте желатин, залив его водой. Абрикосы выложите в сотейник, добавьте подсластитель и проварите несколько минут до мягкости. Затем измельчите фрукты блендером до состояния однородного пюре.

7. Когда абрикосовая масса немного остынет, добавьте в нее растворенный желатин и хорошо перемешайте. Вылейте фруктовый слой поверх застывшей основы.

8. Поставьте торт в холодильник ещё на несколько часов, а лучше всего оставьте его на ночь. Перед подачей десерт можно украсить свежими кусочками абрикосов или листиками мяты.

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