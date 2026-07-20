Нежный муссовый торт с абрикосами: простой рецепт десерта без выпечки
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В сезон абрикосов особенно хочется готовить легкие десерты, не требующие использования духовки. Муссовый торт с фруктами получается нежным, освежающим и очень эффектным в разрезе. Для его приготовления понадобятся доступные продукты и немного времени на застывание. Такой десерт станет отличным вариантом для семейного чаепития или праздничного стола.
Идея приготовления муссового торта с абрикосами опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты для первого слоя:
- натуральный йогурт – 400 г
- кисломолочный творог – 180 г
- подсластитель или сахар – по вкусу
- желатин – 25 г
- вода – 150 мл.
- свежие абрикосы – 300 г
Для второго слоя:
- свежие абрикосы – 500 г
- желатин – 25 г
- вода – 150 мл.
- подсластитель или сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала подготовьте желатин для первого слоя. Залейте его водой и оставьте набухать в соответствии с инструкцией на упаковке.
2. В глубокой миске смешайте натуральный йогурт, творог и подсластитель. По желанию массу можно взбить блендером, чтобы она стала максимально однородной и воздушной.
3. Абрикосы помойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте их в творожно-йогуртовую смесь.
4. Набухший желатин подогрейте до полного растворения, не доводя до кипения, после чего влейте его в подготовленную массу. Тщательно перемешайте.
5. Перелейте смесь в форму диаметром 16 см и поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы первый слой хорошо застыл.
6. Для второго слоя снова приготовьте желатин, залив его водой. Абрикосы выложите в сотейник, добавьте подсластитель и проварите несколько минут до мягкости. Затем измельчите фрукты блендером до состояния однородного пюре.
7. Когда абрикосовая масса немного остынет, добавьте в нее растворенный желатин и хорошо перемешайте. Вылейте фруктовый слой поверх застывшей основы.
8. Поставьте торт в холодильник ещё на несколько часов, а лучше всего оставьте его на ночь. Перед подачей десерт можно украсить свежими кусочками абрикосов или листиками мяты.
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