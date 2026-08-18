Куриная печень – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для паштетов, запеканок, салатов. Еще печень можно просто сварить или пожарить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного паштета из куриной печени.

Ингредиенты:

Куриная печень 300 г

Лук 1 шт.

Молоко/сливки 200 мл

Яйца 2 шт.

Мука 1 ст. л.

Соль 1/2 ч. л.

Мускатный орех, сушеный чеснок щепотка

Масло для жарки 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Обжариваем лук до золотистого цвета.

2. Взбиваем в блендере печень, лук, молоко, яйца, муку и специи до однородной массы.

3. Перекладываем в форму и выпекаем 45-50 минут при 180 °C.

4. Остужаем, оставляем в холодильнике на несколько часов, нарезаем и подаем с хлебом или в качестве нежной пасты.

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