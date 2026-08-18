Нежный муссовый запеченный паштет из куриной печени: рецепт полезной и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
9
Вкусный паштет из печени
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Куриная печень – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для паштетов, запеканок, салатов. Еще печень можно просто сварить или пожарить.

Что приготовить из печени

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного паштета из куриной печени. 

Ингредиенты:

  • Куриная печень 300 г
  • Лук 1 шт.
  • Молоко/сливки 200 мл
  • Яйца 2 шт.
  • Мука 1 ст. л.
  • Соль 1/2 ч. л.
  • Мускатный орех, сушеный чеснок щепотка
  • Масло для жарки 1 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Обжариваем лук до золотистого цвета.

Ингредиенты для блюда

2. Взбиваем в блендере печень, лук, молоко, яйца, муку и специи до однородной массы.

Готовая масса

3. Перекладываем в форму и выпекаем 45-50 минут при 180 °C.

Сколько запекать паштет

4. Остужаем, оставляем в холодильнике на несколько часов, нарезаем и подаем с хлебом или в качестве нежной пасты.

Готовый паштет

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