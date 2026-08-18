Нежный муссовый запеченный паштет из куриной печени: рецепт полезной и вкусной закуски
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Куриная печень – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для паштетов, запеканок, салатов. Еще печень можно просто сварить или пожарить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного паштета из куриной печени.
Ингредиенты:
- Куриная печень 300 г
- Лук 1 шт.
- Молоко/сливки 200 мл
- Яйца 2 шт.
- Мука 1 ст. л.
- Соль 1/2 ч. л.
- Мускатный орех, сушеный чеснок щепотка
- Масло для жарки 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Обжариваем лук до золотистого цвета.
2. Взбиваем в блендере печень, лук, молоко, яйца, муку и специи до однородной массы.
3. Перекладываем в форму и выпекаем 45-50 минут при 180 °C.
4. Остужаем, оставляем в холодильнике на несколько часов, нарезаем и подаем с хлебом или в качестве нежной пасты.
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