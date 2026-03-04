Ряженка – не только вкусный и полезный продукт, но и идеальная основа для легких десертов. А если еще добавить бананы и например, какао, вы получится идеальный пудинговый десерт.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из ряженки, с бананом и какао.

Ингредиенты:

ряженка 450-500 мл

какао (берите вкусное, не горькое, все зависит от него) 2 ст.л.

сахар 2 ст.л.

желатин 10 г

вода 50

банан 2 шт.

Способ приготовления:

1. В желатин добавляем воду, перемешиваем и отставляем до полного растворения.

2. В ряженку добавляем какао, сахар, банан нарезанный перебиваем блендером. Затем тоненькой струйкой вливаем желатин растопленный и перебиваем блендером до однородной консистенции.

3. Разливаем по формочкам, отставляем в холодильник минимум на час.

