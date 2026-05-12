Если вы хотите приготовить очень быстро вкусный, легкий десерт без теста и выпечки, идеальной основой будут – молоко, желатин, какао или шоколад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого шоколадного десерта без выпечки.

Ингредиенты:

Желатин 25 г + 100 мл холодного молока

Желтки 3 шт.

Сахар 70 г

Молоко 200 мл

Шоколад (любой) 80 г

Ванильный сахар 1 пакетик (10 г)

Сметана 350 г

Способ приготовления:

1. Желатин заливаем 100 мл холодного молока и оставляем набухать.

2. Желтки отделяем от белков. Добавляем сахар и перемешиваем до однородности. Вливаем 200 мл молока и ставим на огонь. Когда масса станет горячей — добавляем шоколад, перемешиваем и доводим почти до кипения.Добавляем набухший желатин и хорошо перемешиваем. Даем массе немного остыть.

3. В сметану добавляем ванильный сахар и перемешиваем.

4. Вливаем шоколадную массу к сметане и хорошо перемешиваем до однородности. Переливаем в форму и ставим в холодильник минимум на 3 часа.

