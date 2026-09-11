Нежный шоколадный пудинг без выпечки: понадобится всего пять ингредиентов

Шоколадный пудинг можно приготовить без духовки и сложного теста. Для десерта потребуется всего пять основных продуктов, а приготовление занимает совсем немного времени. После охлаждения масса становится густой и нежной, поэтому пудинг удобно подавать порционно.

Идея приготовления нежного шоколадного пудинга опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 180 г

натуральный йогурт – 350 г

подсластитель – по вкусу

какао – 20 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Творог, натуральный йогурт, подсластитель, какао и разрыхлитель положить в чашу блендера.

2. Взбить все ингредиенты до однородной массы без комочков.

3. Полученную смесь перелить в кастрюлю и поставить на плиту. Нагревать на огне, пока масса не начнет закипать, после чего снять с плиты.

4. Горячий пудинг разлить в небольшие формочки или стаканчики.

5. Оставить в холодильнике примерно на 8 часов, чтобы десерт хорошо остыл и приобрел нужную консистенцию.

6. Готовый шоколадный пудинг можно подавать сразу после охлаждения.

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