Нежный шоколадный пудинг без выпечки: понадобится всего пять ингредиентов
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Шоколадный пудинг можно приготовить без духовки и сложного теста. Для десерта потребуется всего пять основных продуктов, а приготовление занимает совсем немного времени. После охлаждения масса становится густой и нежной, поэтому пудинг удобно подавать порционно.
Идея приготовления нежного шоколадного пудинга опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 180 г
- натуральный йогурт – 350 г
- подсластитель – по вкусу
- какао – 20 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Творог, натуральный йогурт, подсластитель, какао и разрыхлитель положить в чашу блендера.
2. Взбить все ингредиенты до однородной массы без комочков.
3. Полученную смесь перелить в кастрюлю и поставить на плиту. Нагревать на огне, пока масса не начнет закипать, после чего снять с плиты.
4. Горячий пудинг разлить в небольшие формочки или стаканчики.
5. Оставить в холодильнике примерно на 8 часов, чтобы десерт хорошо остыл и приобрел нужную консистенцию.
6. Готовый шоколадный пудинг можно подавать сразу после охлаждения.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: