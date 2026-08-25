Нежный сливовый пирог к чаю: делимся рецептом вкусной сезонной выпечки

Сливовый пирог отлично подходит для домашнего чаепития, когда хочется приготовить что-нибудь простое и ароматное. Сочные сливы прекрасно сочетаются с мягким тестом и хрустящей сладкой крошкой. Такая выпечка не требует сложных ингредиентов или много времени на приготовление. Пирог получается нежным внутри и румяным сверху.

Идея приготовления вкусного сливового пирога к чаю опубликована на странице tanysha sidoruk в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйца – 2 шт.

сахар – 120 г

молоко – 120 мл.

сливочное масло – 60 г

мука – 250 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Для сливовой начинки:

крупные сливы – 10 шт.

сахар – 2 ст.л.

кукурузный или картофельный крахмал – 2 ст.л.

Для крошки:

сливочное масло – 60 г

мука – 3 ст.л.

сахар – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте сливы. Вымойте их, разрежьте пополам и удалите косточки. Нарежьте плоды дольками, переложите в миску и смешайте с сахаром и крахмалом. Оставьте начинку на несколько минут, пока готовите тесто.

2. Для теста взбейте яйца с сахаром до однородной массы. Добавьте молоко и растопленное сливочное масло, перемешайте.

3. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, после чего постепенно введите сухие ингредиенты в жидкую смесь. Перемешайте до получения гладкого теста без комочков.

4. Застелите форму для выпечки пергаментом и, по желанию, слегка смажьте маслом. Выложите тесто и равномерно распределите его по дну формы.

5. Сверху выложите подготовленные сливы. Старайтесь распределить их равномерно, чтобы фруктовая начинка была в каждом кусочке пирога.

6. Для крошки перетрите холодное масло с мукой и сахаром. Должна получиться неоднородная маслянистая смесь с небольшими комочками. Распределите её поверх слив.

7. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте до готовности. Верх должен стать золотистым и румяным, а тесто – хорошо пропечься.

8. Точное время зависит от размера формы и особенностей духовки, поэтому готовность удобно проверять деревянной шпажкой в той части пирога, где нет слив.

9. Готовую выпечку оставьте в форме на несколько минут, а затем аккуратно переложите на доску или тарелку.

10. Перед подачей сливовый пирог можно полностью остудить, чтобы начинка лучше держала форму.

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