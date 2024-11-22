Хурма – очень вкусный и полезный фрукт, который лучше всего есть в зимний период. Еще из него можно приготовить вкусные десерты, салаты, брускеты, закуски. При выборе хурмы обратите внимание на цвет фрукта, спелый плод должен быть насыщенного цвета и равномерного окраса. Например, вяжущие сорта хурмы при созревании становятся яркими красно-оранжевыми, а шоколадная хурма приобретает коричневый цвет. Если хурма перед вами слишком бледная или имеет зеленоватые пятна, то, скорее всего, она невызревшая!

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Нутрициолог поделилась в Telegram рецептом очень вкусного и полезного салата из хурмы, с листьями салата и орешками.

Ингредиенты:

микс листьев салата, латук, айсберг, руккола, кресс и

1 хурма

шнит-лук

половинка сладкого белого или фиолетового лука, нарезать тонкими перьями

горсть кедровых орешков

бальзамический уксус (можно заменить уксусом на травах или даже оливковым маслом с лимонным соком)

Способ приготовления:

1. Всю свежую зелень выложите в миску, добавьте тонко нарезанную хурму, лук и орехи кедровые, перемешайте и заправьте бальзамическим уксусом. Можно добавить горсть зерен граната.

Блюдо прекрасно подходит к белому мясу и рыбе на гриле!

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