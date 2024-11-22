Ничего варить не нужно: полезный и вкусный салат с хурмой для праздничного стола за 3 минуты

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Хурма – очень вкусный и полезный фрукт, который лучше всего есть в зимний период. Еще из него можно приготовить вкусные десерты, салаты, брускеты, закуски. При выборе хурмы обратите внимание на цвет фрукта, спелый плод должен быть насыщенного цвета и равномерного окраса. Например, вяжущие сорта хурмы при созревании становятся яркими красно-оранжевыми, а шоколадная хурма приобретает коричневый цвет. Если хурма перед вами слишком бледная или имеет зеленоватые пятна, то, скорее всего, она невызревшая! 

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Как выбрать хурму

Нутрициолог поделилась в Telegram рецептом очень вкусного и полезного салата из хурмы, с листьями салата и орешками. 

Что приготовить из хурмы

Ингредиенты: 

  • микс листьев салата, латук, айсберг, руккола, кресс и
  • 1 хурма
  • шнит-лук
  • половинка сладкого белого или фиолетового лука, нарезать тонкими перьями
  • горсть кедровых орешков
  • бальзамический уксус (можно заменить уксусом на травах или даже оливковым маслом с лимонным соком)

Способ приготовления: 

1. Всю свежую зелень выложите в миску, добавьте тонко нарезанную хурму, лук и орехи кедровые, перемешайте и заправьте бальзамическим уксусом. Можно добавить горсть зерен граната.

Вкусная хурма для салата

Блюдо прекрасно подходит к белому мясу и рыбе на гриле!

Готовый салат

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