Никогда не ешьте так суши: шеф-повар раскрыл самую большую ошибку

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Никогда не ешьте так суши: шеф-повар раскрыл самую большую ошибку

Суши – это один из самых популярных видов японской еды. Их принято есть палочками и использовать при этом соевый соус, васаби и имбирь. Но знали ли вы, что существует настоящий этикет по поеданию суши?

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Как правильно есть суши, чтобы этот процесс соответствовал тому, что заведен в Японии, узнавал Mirror с помощью специалистов японского ресторана Japango в Колорадо, США. Теперь вы точно будете есть суши правильно.

Никогда не ешьте так суши: шеф-повар раскрыл самую большую ошибку

Специалисты советуют не смачивать суши в соевом соусе и не класть их в рот вместе с имбирем. Сверху на кусок следует выложить небольшую часть васаби. Кстати, нет четкого и однозначно правильного метода поедания суши. Каждый, кто пробует их, может делать это так, как ему вкуснее. Однако именно такой метод может придать блюду нотку изящества.

Никогда не ешьте так суши: шеф-повар раскрыл самую большую ошибку

Вот имбирь нужно употреблять после того, как прожевать и проглотили ролл. Он используется для очистки вкусовых рецепторов перед вкушением другого вида суши. Также не нужно смешивать васаби с соевым соусом, ведь в результате вы получите искаженный вкус сразу обоих компонентов.

Никогда не ешьте так суши: шеф-повар раскрыл самую большую ошибку

И, что самое интересное, суши не следует есть вилкой. Даже если вы не умеете пользоваться специальными палочками, использование вилки недопустимо. В таком случае лучше есть суши руками. Это полностью отвечает нормам этикета.

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