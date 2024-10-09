Суши – это один из самых популярных видов японской еды. Их принято есть палочками и использовать при этом соевый соус, васаби и имбирь. Но знали ли вы, что существует настоящий этикет по поеданию суши?

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Как правильно есть суши, чтобы этот процесс соответствовал тому, что заведен в Японии, узнавал Mirror с помощью специалистов японского ресторана Japango в Колорадо, США. Теперь вы точно будете есть суши правильно.

Специалисты советуют не смачивать суши в соевом соусе и не класть их в рот вместе с имбирем. Сверху на кусок следует выложить небольшую часть васаби. Кстати, нет четкого и однозначно правильного метода поедания суши. Каждый, кто пробует их, может делать это так, как ему вкуснее. Однако именно такой метод может придать блюду нотку изящества.

Вот имбирь нужно употреблять после того, как прожевать и проглотили ролл. Он используется для очистки вкусовых рецепторов перед вкушением другого вида суши. Также не нужно смешивать васаби с соевым соусом, ведь в результате вы получите искаженный вкус сразу обоих компонентов.

И, что самое интересное, суши не следует есть вилкой. Даже если вы не умеете пользоваться специальными палочками, использование вилки недопустимо. В таком случае лучше есть суши руками. Это полностью отвечает нормам этикета.

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