Тонкие блины – мечта многих кулинаров. Они выглядят эстетично, нежно и идеально подходят как для сладких, так и для соленых начинок. Однако часто случается, что они получаются слишком жирными, что портит все блюдо.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, как избежать этой распространенной ошибки. Предлагаем проверенные советы, которые сделают ваши блины совершенными.

Главная причина, почему блины становятся жирными – это регулярное добавление масла на сковороду перед каждым новым блином.

Как правильно использовать масло

1. Смазывайте сковороду только раз. Перед тем, как начать жарить блины, нанесите тонкий слой масла на поверхность сковороды.

2. Используйте картофелину или лук. Если у вас нет специальной кисточки, разожмите картофель пополам. использовать луковицу, однако она может оставить легкий аромат, который не всем понравится.

3. Добавляйте масло к тесту. Еще один способ избежать жирных блинов – добавить несколько ложек масла непосредственно к тесту.

Преимущества этих методов

Блинчики будут равномерно подрумянены без лишнего количества жира. Вы получите тонкую, нежную структуру, которая будет идеально держать начинку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: