Казалось бы, яйца умеют готовить даже те люди, которые не имеют никакого отношения к кулинарии. Но это далеко не так. Чтобы продукт получился действительно удачным по вкусу и внешнему виду, нужно знать несколько важных нюансов.

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Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые часто допускаются при жарке или варке яиц. Всё очень элементарно, но действенно.

Не готовьте яйца пашот со специями

Добавление соли в кипящую воду помогает расщеплять такие продукты, как макароны и овощи. Но когда вы готовите яйца пашот, помните о том, что белок должен быть цельным. Приправить блюдо можно после того, как оно уже будет готовым.

Не готовьте яйца на сильном огне

Даже если вы используете сковороду с антипригарным покрытием, никогда не готовьте яичницу на сильном огне. Сначала прогрейте посуду на средней температуре, а затем убавьте огонь до среднего или низкого, когда выкладываете яйца. Когда огонь будет низким, яйца равномерно приготовятся и не будут сухими.

Не все сковородки подходят для приготовления яичницы.

Чтобы яичница не прилипала и выглядела после жарки, лучше всего использовать сковороду именно с антипригарным покрытием. К тому же, при этом важно использовать мягкие лопатки, чтобы не повредить поверхность.

Плохо сбитая масса

Готовя яичницу и омлет, перемешивайте яйца вилкой или венчиком, пока не останется белых или прозрачных нитей.

Не выкладывайте яйца на холодную сковороду

Независимо от того, готовите ли вы обычную яичницу, или омлет, обязательно разогрейте сковородки до средней температуры перед жаркой. Выкладывать продукт на холодное покрытие ни в коем случае нельзя.

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