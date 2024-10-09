Никогда не готовьте так яйца: ошибки, которые допускают даже опытные кулинары

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Никогда не готовьте так яйца: ошибки, которые допускают даже опытные кулинары

Казалось бы, яйца умеют готовить даже те люди, которые не имеют никакого отношения к кулинарии. Но это далеко не так. Чтобы продукт получился действительно удачным по вкусу и внешнему виду, нужно знать несколько важных нюансов.

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Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые часто допускаются при жарке или варке яиц. Всё очень элементарно, но действенно.

Не готовьте яйца пашот со специями

Никогда не готовьте так яйца: ошибки, которые допускают даже опытные кулинары

Добавление соли в кипящую воду помогает расщеплять такие продукты, как макароны и овощи. Но когда вы готовите яйца пашот, помните о том, что белок должен быть цельным. Приправить блюдо можно после того, как оно уже будет готовым.

Не готовьте яйца на сильном огне

Никогда не готовьте так яйца: ошибки, которые допускают даже опытные кулинары

Даже если вы используете сковороду с антипригарным покрытием, никогда не готовьте яичницу на сильном огне. Сначала прогрейте посуду на средней температуре, а затем убавьте огонь до среднего или низкого, когда выкладываете яйца. Когда огонь будет низким, яйца равномерно приготовятся и не будут сухими.

Не все сковородки подходят для приготовления яичницы.

Никогда не готовьте так яйца: ошибки, которые допускают даже опытные кулинары

Чтобы яичница не прилипала и выглядела после жарки, лучше всего использовать сковороду именно с антипригарным покрытием. К тому же, при этом важно использовать мягкие лопатки, чтобы не повредить поверхность.

Плохо сбитая масса

Никогда не готовьте так яйца: ошибки, которые допускают даже опытные кулинары

Готовя яичницу и омлет, перемешивайте яйца вилкой или венчиком, пока не останется белых или прозрачных нитей.

Не выкладывайте яйца на холодную сковороду

Никогда не готовьте так яйца: ошибки, которые допускают даже опытные кулинары

Независимо от того, готовите ли вы обычную яичницу, или омлет, обязательно разогрейте сковородки до средней температуры перед жаркой. Выкладывать продукт на холодное покрытие ни в коем случае нельзя.

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