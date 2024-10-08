Никогда не мойте сырое мясо: рассказываем, к чему это может привести

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Никогда не мойте сырое мясо: рассказываем, к чему это может привести

У многих людей после покупки мяса возникает большое желание сразу его помыть под проточной водой, а только после этого готовить. И это может быть в нескольких водах, очень тщательно. Но это очень большая ошибка, которая приносит только вред.

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О том, почему нельзя мыть мясо, рассказала нутрициолог Наталья Козак (good.food.plan) на своей странице в Instagram. Также эксперт обратила внимание на то, как лучше разморозить продукт и на какой доске нарезать.

Никогда не мойте сырое мясо: рассказываем, к чему это может привести

На поверхности мяса обитает огромное количество патогенов, например кишечная палочка. Когда мы моем мясо водой, сама вода не уничтожает бактерии, а их смывает. Если брызги летят в разные стороны, то заселение поверхностей, посуды и других продуктов происходит очень быстро. Поэтому для того, чтобы этого не допустить, нужно соблюдать несколько простых правил.

Важные моменты, которые нужно обязательно учесть

Никогда не мойте сырое мясо: рассказываем, к чему это может привести

1. Замороженное мясо лучше размораживать в стеклянной посуде в холодильнике.

2. Сразу после того, как мясо разморозилось, его нужно переложить на разделочную доску без промывки. Доска должна быть отдельная, лучше всего стеклянная.

Никогда не мойте сырое мясо: рассказываем, к чему это может привести

3. Готовить при достаточно высокой температуре, какое бы блюдо ни было.

Никогда не мойте сырое мясо: рассказываем, к чему это может привести

4. Осторожно помыть доску, используя средство для мытья посуды.

5. Поверхности обработать антисептиком.

Никогда не мойте сырое мясо: рассказываем, к чему это может привести

6. Хорошо помыть руки (также можно антисептиком).

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