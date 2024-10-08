У многих людей после покупки мяса возникает большое желание сразу его помыть под проточной водой, а только после этого готовить. И это может быть в нескольких водах, очень тщательно. Но это очень большая ошибка, которая приносит только вред.

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О том, почему нельзя мыть мясо, рассказала нутрициолог Наталья Козак (good.food.plan) на своей странице в Instagram. Также эксперт обратила внимание на то, как лучше разморозить продукт и на какой доске нарезать.

На поверхности мяса обитает огромное количество патогенов, например кишечная палочка. Когда мы моем мясо водой, сама вода не уничтожает бактерии, а их смывает. Если брызги летят в разные стороны, то заселение поверхностей, посуды и других продуктов происходит очень быстро. Поэтому для того, чтобы этого не допустить, нужно соблюдать несколько простых правил.

Важные моменты, которые нужно обязательно учесть

1. Замороженное мясо лучше размораживать в стеклянной посуде в холодильнике.

2. Сразу после того, как мясо разморозилось, его нужно переложить на разделочную доску без промывки. Доска должна быть отдельная, лучше всего стеклянная.

3. Готовить при достаточно высокой температуре, какое бы блюдо ни было.

4. Осторожно помыть доску, используя средство для мытья посуды.

5. Поверхности обработать антисептиком.

6. Хорошо помыть руки (также можно антисептиком).