Отжим чайного пакетика – обычное дело для многих. Зачастую это делается автоматически: чтобы получить больше чая или избежать капель на столе. Но это простое действие может существенно повлиять на вкус напитка и не к лучшему.

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Редакция FoodOboz расскажет, почему нельзя отжимать чайный пакетик. Во время приготовления напитка следует действовать совсем по-другому.

Как влияет отжим пакетика на вкус чая

Чайный пакетик содержит не только ароматный чай, но и дубильные вещества, которые придают напитку горечи. Когда вы отжимаете пакетик, эти вещества в избыточном количестве попадают в чашку, меняя вкус чая на более терпкий и менее приятный. В результате напиток теряет свою мягкость и гармоничность.

Нужно ли доставать пакетик сразу после заваривания

Да, лучше не оставлять пакетик в чашке надолго. Оптимальное время для заваривания – до 3 минут. Это позволяет раскрыться вкусовым свойствам чая, но не сделает напиток слишком крепким. Для зеленого чая температура воды должна быть около 80 °C, а для черного – не более 90 °C.

Если вам показалось, что чай недостаточно насыщенный, лучше просто подержать пакетик в воде немного дольше, но не сжимать его ложкой.

Как правильно завершить заваривание

1. Возьмите пакетик ложкой или нитью.

2. Дайте жидкости стечь естественным образом, не сжимая пакетик.

3. Положите его на блюдце или специальную подставку.

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