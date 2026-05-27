Легкий рыбный суп с плавленым сыром – отличный вариант для сытного, но не слишком тяжелого ужина. Благодаря рыбному бульону блюдо получается ароматным, а плавленый сыр добавляет нежной сливочной текстуры. Большое количество укропа делает вкус более свежим и насыщенным. Такой суп легко приготовить из простых продуктов, которые часто есть дома. Подавать его лучше всего горячим с сухариками или свежим хлебом.

Идея приготовления сливочного рыбного супа опубликована на странице фудблогера oksicooks в Instagram.

Ингредиенты:

рыбный хребет – примерно 500 г

вода – 1,5 л

лук – 1 шт.

морковь – 1 средняя

лавровый лист – 1-2 шт.

перец горошком – по вкусу

соль – по вкусу

укроп – большой пучок

вегета или овощная приправа – по вкусу

картофель – 2-3 шт.

плавленый сыр – 160 г

сухарики – для подачи

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налейте воду и выложите рыбный хребет. Добавьте половину лука, часть моркови, лавровый лист, перец горошком, немного укропа и соль.

2. Поставьте кастрюлю на огонь и варите рыбный бульон примерно 15 минут, периодически снимая пену.

3. После этого достаньте из бульона рыбный хребет и овощи.

4. Картофель нарежьте кубиком, морковь – небольшими кусочками или соломкой.

5. Добавьте овощи в бульон вместе с приправой и варите примерно 10 минут до мягкости.

6. Пока варятся овощи, тщательно отделите рыбное мясо от костей.

7. Добавьте в суп плавленый сыр и хорошо перемешайте, чтобы он полностью растворился.

8. После этого выложите в кастрюлю рыбное мясо и мелко нарезанный укроп.

9. Доведите суп до легкого кипения и сразу снимите с огня.

10. Подавайте сливочный рыбный суп горячим с сухариками и свежей зеленью.

