Низкокалорийный рыбный суп на ужин: добавьте плавленый сыр и много укропа
Легкий рыбный суп с плавленым сыром – отличный вариант для сытного, но не слишком тяжелого ужина. Благодаря рыбному бульону блюдо получается ароматным, а плавленый сыр добавляет нежной сливочной текстуры. Большое количество укропа делает вкус более свежим и насыщенным. Такой суп легко приготовить из простых продуктов, которые часто есть дома. Подавать его лучше всего горячим с сухариками или свежим хлебом.
Идея приготовления сливочного рыбного супа опубликована на странице фудблогера oksicooks в Instagram.
Ингредиенты:
- рыбный хребет – примерно 500 г
- вода – 1,5 л
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 средняя
- лавровый лист – 1-2 шт.
- перец горошком – по вкусу
- соль – по вкусу
- укроп – большой пучок
- вегета или овощная приправа – по вкусу
- картофель – 2-3 шт.
- плавленый сыр – 160 г
- сухарики – для подачи
Способ приготовления:
1. В кастрюлю налейте воду и выложите рыбный хребет. Добавьте половину лука, часть моркови, лавровый лист, перец горошком, немного укропа и соль.
2. Поставьте кастрюлю на огонь и варите рыбный бульон примерно 15 минут, периодически снимая пену.
3. После этого достаньте из бульона рыбный хребет и овощи.
4. Картофель нарежьте кубиком, морковь – небольшими кусочками или соломкой.
5. Добавьте овощи в бульон вместе с приправой и варите примерно 10 минут до мягкости.
6. Пока варятся овощи, тщательно отделите рыбное мясо от костей.
7. Добавьте в суп плавленый сыр и хорошо перемешайте, чтобы он полностью растворился.
8. После этого выложите в кастрюлю рыбное мясо и мелко нарезанный укроп.
9. Доведите суп до легкого кипения и сразу снимите с огня.
10. Подавайте сливочный рыбный суп горячим с сухариками и свежей зеленью.
