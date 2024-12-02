Имбирное печенье – идеальный зимний десерт, который любят дети и взрослые. Для того, чтобы они были хрустящими и вкусными, готовьте тесто на сливочном масле.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, ароматного имбирного печенья, с корицей, медом и какао.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 250 г

Масло сливочное – 100 г

Сахарная пудра – 100 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Мед – 1 ст. л.

Какао – 1 ч. л.

Имбирь молотый – 1,5 ч. л.

Корица молотая – 1 ч. л.

Кардамон молотый – 0,5 ч. л.

Гвоздика молотая – 0,5 ч. л.

Перец душистый молотый – 0,25 ч. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешайте просеянную муку, соль, соду, какао и все специи, перемешайте.

2. В другой емкости растереть размягченное масло и сахарную пудру с помощью миксера или венчика. Добавьте мед и яйцо, хорошо все перемешайте. Замесите мягкое тесто, соединив жидкие и сухие ингредиенты. Оставить его в холодильнике на 1 час.

3. Достать тесто, тоненько раскатайте, толщиной 1 мм. Удобно делать это между двумя листами бумаги для выпечки и сразу вырезайте фигурки, перенесите печенье вместе с бумагой на противень и выпекайте в разогретой духовке при 180 С в течение 7-10 минут.

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