Новогоднее имбирное печенье: как правильно приготовить ароматный десерт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт печенья

Имбирное печенье – идеальный зимний десерт, который любят дети и взрослые. Для того, чтобы они были хрустящими и вкусными, готовьте тесто на сливочном масле.

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Как приготовить вкусное печенье

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, ароматного имбирного печенья, с корицей, медом и какао. 

Домашнее печенье

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 250 г
  • Масло сливочное – 100 г
  • Сахарная пудра – 100 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Какао – 1 ч. л.
  • Имбирь молотый – 1,5 ч. л.
  • Корица молотая – 1 ч. л.
  • Кардамон молотый – 0,5 ч. л.
  • Гвоздика молотая – 0,5 ч. л.
  • Перец душистый молотый – 0,25 ч. л.
  • Сода – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешайте просеянную муку, соль, соду, какао и все специи, перемешайте.

Тесто для печенье

2. В другой емкости растереть размягченное масло и сахарную пудру с помощью миксера или венчика. Добавьте мед и яйцо, хорошо все перемешайте. Замесите мягкое тесто, соединив жидкие и сухие ингредиенты. Оставить его в холодильнике на 1 час.

Приготовление печенья

3. Достать тесто, тоненько раскатайте, толщиной 1 мм. Удобно делать это между двумя листами бумаги для выпечки и сразу вырезайте фигурки, перенесите печенье вместе с бумагой на противень и выпекайте в разогретой духовке при 180 С в течение 7-10 минут.

Готовое печенье

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