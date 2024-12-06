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Новогодний салат "Гранатовое сердце": из чего приготовить эффектное блюдо
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных котлет, отбивных, а также салатов и вкусных намазок. Еще его можно как варить, так и запекать, тушить.
Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного и сытного салата "Гранатовое сердце", который готовится из филе, сыра, яиц и гранатом.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 300 г
- Яйца – 3 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Картофель – 300 г
- Орехи грецкие – 50 г
- Морковь – 230 г
- Гранат – 1 шт. (около 250 г)
- Майонез – 250-300 г
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сварите филе, морковь, картофель и яйца. Все натрите. Мясо порежьте.
2. Соберите салат слоями: картофель, майонез, мясо, майонез, морковь, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез, орехи и сверху присыпьте зернами граната.
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