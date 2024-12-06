Новогодний салат "Гранатовое сердце": из чего приготовить эффектное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных котлет, отбивных, а также салатов и вкусных намазок. Еще его можно как варить, так и запекать, тушить.

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Салат с филе

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного и сытного салата "Гранатовое сердце", который готовится из филе, сыра, яиц и гранатом.

Эффектный салат ''Гранатовое сердце''

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 300 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сыр твердый – 100 г
  • Картофель – 300 г
  • Орехи грецкие – 50 г
  • Морковь – 230 г
  • Гранат – 1 шт. (около 250 г)
  • Майонез – 250-300 г
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сварите филе, морковь, картофель и яйца. Все натрите. Мясо порежьте.

Ингредиенты для блюда

2. Соберите салат слоями: картофель, майонез, мясо, майонез, морковь, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез, орехи и сверху присыпьте зернами граната.

Готовый салат

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