Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных котлет, отбивных, а также салатов и вкусных намазок. Еще его можно как варить, так и запекать, тушить.

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Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного и сытного салата "Гранатовое сердце", который готовится из филе, сыра, яиц и гранатом.

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 г

Яйца – 3 шт.

Сыр твердый – 100 г

Картофель – 300 г

Орехи грецкие – 50 г

Морковь – 230 г

Гранат – 1 шт. (около 250 г)

Майонез – 250-300 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сварите филе, морковь, картофель и яйца. Все натрите. Мясо порежьте.

2. Соберите салат слоями: картофель, майонез, мясо, майонез, морковь, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез, орехи и сверху присыпьте зернами граната.

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