Новогодний салат с авокадо и креветками: рецепт легкого и очень вкусного блюда
Салаты можно готовить из любых свежих, запеченных и вареных овощей, а также зелени. Для яркого вкуса добавьте авокадо, морепродукты, например, жареные или вареные креветки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата с жареными креветками и авокадо.
Ингредиенты:
- 150 г креветок
- кусочек сливочного масла, растительное масло
- 0,5 ч.л меда
- соль по вкусу
- листья салата
- 1 авокадо
- сыр моцарелла
- 150 г мини-помидор
Способ приготовления:
1. Обжарьте креветки на сливочном масле с чесноком и специями.
2. Порежьте сыр и помидоры, авокадо. Соберите все ингредиенты.
3. Смешайте масло, мед.
4. Полейте салат соусом и перемешайте.
