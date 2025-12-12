Новогодний салат с авокадо и креветками: рецепт легкого и очень вкусного блюда

Салаты можно готовить из любых свежих, запеченных и вареных овощей, а также зелени. Для яркого вкуса добавьте авокадо, морепродукты, например, жареные или вареные креветки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата с жареными креветками и авокадо.

Ингредиенты: 

  • 150 г креветок
  • кусочек сливочного масла, растительное масло
  • 0,5 ч.л меда
  • соль по вкусу
  • листья салата
  • 1 авокадо
  • сыр моцарелла
  • 150 г мини-помидор

Способ приготовления: 

1. Обжарьте креветки на сливочном масле с чесноком и специями.

2. Порежьте сыр и помидоры, авокадо. Соберите все ингредиенты. 

3. Смешайте масло, мед.

4. Полейте салат соусом и перемешайте.

