Салаты можно готовить из любых свежих, запеченных и вареных овощей, а также зелени. Для яркого вкуса добавьте авокадо, морепродукты, например, жареные или вареные креветки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата с жареными креветками и авокадо.

Ингредиенты:

150 г креветок

кусочек сливочного масла, растительное масло

0,5 ч.л меда

соль по вкусу

листья салата

1 авокадо

сыр моцарелла

150 г мини-помидор

Способ приготовления:

1. Обжарьте креветки на сливочном масле с чесноком и специями.

2. Порежьте сыр и помидоры, авокадо. Соберите все ингредиенты.

3. Смешайте масло, мед.

4. Полейте салат соусом и перемешайте.

