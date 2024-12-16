Новогодний салат "Снег": из чего приготовить сытное и вкусное блюдо
Если вы хотите приготовить приготовить бюджетный и сытный новогодний салат, для основы выбирайте филе, так как оно отлично сочетается со всеми овощами, сырыми и запеченными. А также сыром, яйцами, зеленью, пекинской капустой.
Редакция FooOboz делится рецептом очень вкусного салата из куриного филе, с грибами и майонезом – "Снег".
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- грибы маринованные – 500 г
- яйца куриные – 4 шт.
- кукуруза – 1 банка
- майонез – 100 г
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, обычно на это уходит 25-30 минут. Отварите вкрутую яйца и дайте им остыть. После филе порежьте мелким кубиком, из кукурузы сцеживаем жидкость.
2. Мелким кубиком режем остывшие яйца. Из грибов нужно слить маринад, промыть их и порезать мелко.
3. Все ингредиенты соединяем в глубокой емкости, добавьте майонез и перемешайте.
Салат выкладываем на блюдо или оформляем его в кольце, украшаем по желанию!
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