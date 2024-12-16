Если вы хотите приготовить приготовить бюджетный и сытный новогодний салат, для основы выбирайте филе, так как оно отлично сочетается со всеми овощами, сырыми и запеченными. А также сыром, яйцами, зеленью, пекинской капустой.

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Редакция FooOboz делится рецептом очень вкусного салата из куриного филе, с грибами и майонезом – "Снег".

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

грибы маринованные – 500 г

яйца куриные – 4 шт.

кукуруза – 1 банка

майонез – 100 г

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, обычно на это уходит 25-30 минут. Отварите вкрутую яйца и дайте им остыть. После филе порежьте мелким кубиком, из кукурузы сцеживаем жидкость.

2. Мелким кубиком режем остывшие яйца. Из грибов нужно слить маринад, промыть их и порезать мелко.

3. Все ингредиенты соединяем в глубокой емкости, добавьте майонез и перемешайте.

Салат выкладываем на блюдо или оформляем его в кольце, украшаем по желанию!

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