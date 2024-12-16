Новогодний салат "Снег": из чего приготовить сытное и вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Новогодний салат 'Снег': из чего приготовить сытное и вкусное блюдо

Если вы хотите приготовить приготовить бюджетный и сытный новогодний салат, для основы выбирайте филе, так как оно отлично сочетается со всеми овощами, сырыми и запеченными. А также сыром, яйцами, зеленью, пекинской капустой. 

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Новогодний салат

Редакция FooOboz делится рецептом очень вкусного салата из куриного филе, с грибами и майонезом – "Снег".

Вкусный новогодний салат

Ингредиенты: 

  • куриное филе – 500 г
  • грибы маринованные – 500 г
  • яйца куриные – 4 шт.
  • кукуруза – 1 банка
  • майонез – 100 г

Способ приготовления: 

1. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, обычно на это уходит 25-30 минут. Отварите вкрутую яйца и дайте им остыть. После филе порежьте мелким кубиком, из кукурузы сцеживаем жидкость.

Из чего приготовить блюдо

2. Мелким кубиком режем остывшие яйца. Из грибов нужно слить маринад, промыть их и порезать мелко.

Приготовление салата

3. Все ингредиенты соединяем в глубокой емкости, добавьте майонез и перемешайте. 

Приготовление салата

Салат выкладываем на блюдо или оформляем его в кольце, украшаем по желанию!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA сообщалось, как и из чего приготовить салат "Золотая рыбка" из для новогоднего стола.

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