Если вы хотите приготовить салат с рыбой, но не любите например сельдь, отличной альтернативой будет запеченная и копченная скумбрия, тунец, красная рыба. А для основы выбирайте сезонные овощи, зелень.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного и эффектного салата "Золотая рыбка".

Ингредиенты:

рыба горячего копчения 1 шт.

картофель 3 шт.

морковь 2 шт.

огурцы маринованные 3 шт.

лук красный 1 шт.

яйца 3 шт.

майонез по вкусу

укроп пучок

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Картофель очистите, натрите на крупной терке.

2. Рыбу очистите от костей и кожи, разделите на небольшие кусочки.

3. Огурцы нарезать тонкими брусочками. Отварную морковь натрите на средней терке.

4. Соберите салат слоями: картофель, майонез, красный лук, рыба, майонез, огурцы, майонез, морковь, майонез и сверху украсьте измельченным укропом. Поставьте в холодильник на 2 часа, чтобы салат настоялся!

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