Вкуснее, чем "Мимоза": сытный салат "Золотая рыбка" из минимума продуктов для новогоднего стола
Если вы хотите приготовить салат с рыбой, но не любите например сельдь, отличной альтернативой будет запеченная и копченная скумбрия, тунец, красная рыба. А для основы выбирайте сезонные овощи, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного и эффектного салата "Золотая рыбка".
Ингредиенты:
- рыба горячего копчения 1 шт.
- картофель 3 шт.
- морковь 2 шт.
- огурцы маринованные 3 шт.
- лук красный 1 шт.
- яйца 3 шт.
- майонез по вкусу
- укроп пучок
Способ приготовления:
1. Отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Картофель очистите, натрите на крупной терке.
2. Рыбу очистите от костей и кожи, разделите на небольшие кусочки.
3. Огурцы нарезать тонкими брусочками. Отварную морковь натрите на средней терке.
4. Соберите салат слоями: картофель, майонез, красный лук, рыба, майонез, огурцы, майонез, морковь, майонез и сверху украсьте измельченным укропом. Поставьте в холодильник на 2 часа, чтобы салат настоялся!
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