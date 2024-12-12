Вкуснее, чем "Мимоза": сытный салат "Золотая рыбка" из минимума продуктов для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Если вы хотите приготовить салат с рыбой, но не любите например сельдь, отличной альтернативой будет запеченная и копченная скумбрия, тунец, красная рыба. А для основы выбирайте сезонные овощи, зелень.

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Салат из рыбы и овощей

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного и эффектного салата "Золотая рыбка".

Сытный новогодний салат

Ингредиенты:

  • рыба горячего копчения 1 шт.
  • картофель 3 шт.
  • морковь 2 шт.
  • огурцы маринованные 3 шт.
  • лук красный 1 шт.
  • яйца 3 шт.
  • майонез по вкусу
  • укроп пучок

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Картофель очистите, натрите на крупной терке.

Ингредиенты для блюда

2. Рыбу очистите от костей и кожи, разделите на небольшие кусочки.

Приготовление салата

3. Огурцы нарезать тонкими брусочками. Отварную морковь натрите на средней терке.

Салат из рыбы

4. Соберите салат слоями: картофель, майонез, красный лук, рыба, майонез, огурцы, майонез, морковь, майонез и сверху украсьте измельченным укропом. Поставьте в холодильник на 2 часа, чтобы салат настоялся!

Готовый салат

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