Видео дня
Новогодний салат "Снежный краб": рецепт самого бюджетного и вкусного блюда
Крабовые палочки – отличный продукт, который подойдет для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще их можно использовать для приготовления намазок и начинок для тарталеток.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Снежный краб", из крабовых палочек, с морковью и плавленым сыром.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки
- Корейская морковь
- Яйца отварные
- Сырок плавленый
- Для декора черный кунжут
- Майонез
- Чеснок
Способ приготовления:
1. Натрите вареные яйца и сыр.
2. Добавьте морковь, порезанные крабовые палочки, майонез, тертый чеснок, перемешайте.
Перед подачей присыпьте кунжутом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: