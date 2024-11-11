Новогодний салат "Снежный краб": рецепт самого бюджетного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,1 т.
Новогодний салат 'Снежный краб': рецепт самого бюджетного и вкусного блюда

Крабовые палочки – отличный продукт, который подойдет для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще их можно использовать для приготовления намазок и начинок для тарталеток.

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Что приготовить из крабовых палочек

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Снежный краб", из крабовых палочек, с морковью и плавленым сыром.

Вкусный салат

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки
  • Корейская морковь
  • Яйца отварные
  • Сырок плавленый
  • Для декора черный кунжут
  • Майонез
  • Чеснок

Способ приготовления:

1. Натрите вареные яйца и сыр.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте морковь, порезанные крабовые палочки, майонез, тертый чеснок, перемешайте.

Приготовление блюда

Перед подачей присыпьте кунжутом!

Готовый салат

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