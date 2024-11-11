Крабовые палочки – отличный продукт, который подойдет для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще их можно использовать для приготовления намазок и начинок для тарталеток.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Снежный краб", из крабовых палочек, с морковью и плавленым сыром.

Ингредиенты:

Крабовые палочки

Корейская морковь

Яйца отварные

Сырок плавленый

Для декора черный кунжут

Майонез

Чеснок

Способ приготовления:

1. Натрите вареные яйца и сыр.

2. Добавьте морковь, порезанные крабовые палочки, майонез, тертый чеснок, перемешайте.

Перед подачей присыпьте кунжутом!

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