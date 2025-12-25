Все рецепты
Новогодняя закуска "Шуба": вкуснее и проще, чем салат
Свекла и сельдь – продукты, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить очень вкусные закуски, салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы, сельди и вареных яиц.
Ингредиенты:
- 2 отварных картофеля
- 2 морковки
- 4 яйца
- филе целой сельди
- 1/2 кубиком лук
- 3 свеклы
- 2 ст.л. майонез
- сеточка из майонеза сверху
- 1 желток для украшени
Способ приготовления:
1. Отварите все овощи, натрите.
2. Филе сельди порежьте кубиком, лук замаринуйте.
3. Смешайте все ингредиенты. Соберите в шарик.
4. Сверху полейте майонезом и присыпьте тертым яйцом.
