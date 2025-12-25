Новогодняя закуска "Шуба": вкуснее и проще, чем салат

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
45
Рецепт закуски

Свекла и сельдь – продукты, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить очень вкусные закуски, салаты. 

Новогодняя закуска "Шуба": вкуснее и проще, чем салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы, сельди и вареных яиц.

Новогодняя закуска "Шуба": вкуснее и проще, чем салат

Ингредиенты: 

  • 2 отварных картофеля
  • 2 морковки
  • 4 яйца
  • филе целой сельди
  • 1/2 кубиком лук
  • 3 свеклы
  • 2 ст.л. майонез
  • сеточка из майонеза сверху
  • 1 желток для украшени

Способ приготовления: 

1. Отварите все овощи, натрите.

Новогодняя закуска "Шуба": вкуснее и проще, чем салат

2. Филе сельди порежьте кубиком, лук замаринуйте.

Новогодняя закуска "Шуба": вкуснее и проще, чем салат

3. Смешайте все ингредиенты. Соберите в шарик. 

Новогодняя закуска "Шуба": вкуснее и проще, чем салат

4. Сверху полейте майонезом и присыпьте тертым яйцом. 

Новогодняя закуска "Шуба": вкуснее и проще, чем салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты