Свекла и сельдь – продукты, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить очень вкусные закуски, салаты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы, сельди и вареных яиц.

Ингредиенты:

2 отварных картофеля

2 морковки

4 яйца

филе целой сельди

1/2 кубиком лук

3 свеклы

2 ст.л. майонез

сеточка из майонеза сверху

1 желток для украшени

Способ приготовления:

1. Отварите все овощи, натрите.

2. Филе сельди порежьте кубиком, лук замаринуйте.

3. Смешайте все ингредиенты. Соберите в шарик.

4. Сверху полейте майонезом и присыпьте тертым яйцом.

