Яйцо в фарше для котлет – привычный ингредиент, но на самом деле оно нужно не всегда. Во многих случаях котлеты хорошо держат форму и без него.

Редакция FoodOboz расскажет, стоит ли добавлять яйца в фарш на котлеты.

Обязательно ли класть яйцо в фарш

В классических мясных котлетах яйцо не является необходимым. Если фарш качественный, достаточно жирный и хорошо вымешанный, котлеты прекрасно держат форму сами.

Что прекрасно скрепит фарш на котлеты

размоченный в молоке или воде хлеб

панировочные сухари

тщательное вымешивание фарша

При таких условиях яйцо можно смело не добавлять – котлеты будут мягкими и сочными.

Почему с яйцом котлеты могут быть хуже

Во время жарки яичный белок быстро сворачивается и делает фарш более плотным. Из-за этого готовые котлеты иногда получаются суховатыми и сбитыми.

Наиболее частые последствия:

менее нежная текстура

более плотная серединка

потеря сочности

Именно поэтому во многих профессиональных рецептах яйцо не используют.

Когда яйцо все же нужно

Есть ситуации, когда без яйца действительно сложно обойтись. Оно помогает, если масса плохо держится вместе.

Яйцо уместно добавить, если вы готовите рыбные котлеты, овощные котлеты, котлеты из рубленого мяса, очень рыхлый или сухой фарш. В таких случаях достаточно одного яйца на 500-700 г фарша.

Чем лучше заменить яйцо

Чтобы котлеты были более нежными, вместо яйца часто используют другие добавки, которые хорошо удерживают влагу.

Самые простые варианты:

белый хлеб, замоченный в молоке

панировочные сухари

манка (дать фаршу постоять 10–15 минут)

мелко натертый лук

Они делают котлеты мягкими и не "забивают" текстуру.

Больше всего на результат влияет не яйцо, а правильная работа с фаршем. Его нужно хорошо вымешать и дать немного отдохнуть.

Что стоит сделать:

1. Вымешивать фарш 5-7 минут.

2. Оставить в холодильнике на 15-20 минут.

3. Жарить на хорошо разогретой сковороде.

