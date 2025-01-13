Видео дня
Очень полезный и сытный салат из печени для ужина: рецепт простого блюда за 15 минут
Куриная печень – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, паштетов. Стоит отметить, что печень можно как варить, так и жарить, запекать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из печени, с луком, маринованными огурцами.
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 2 больших лука
- 2 большие моркови
- 1 банка маринованных огурцов (500 г)
- 6 отварных яиц
- 200 г натертого сыра
- майонез
Способ приготовления:
1. Отварите или пожарьте печень. После натрите вместе с яйцами вареными и сыром.
2. Порежьте огурцы кубиком, морковь натрите, лук кубиком и пожарьте.
3. Соберите салат слоями: печень, майонез, жареный лук и морковь, майонез, яйца, печень, майонез и тертый сыр.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: