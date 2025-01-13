Очень полезный и сытный салат из печени для ужина: рецепт простого блюда за 15 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Куриная печень – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, паштетов. Стоит отметить, что печень можно как варить, так и жарить, запекать. 

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Салат с печенью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из печени, с луком, маринованными огурцами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 500 г куриной печени
  • 2 больших лука
  • 2 большие моркови
  • 1 банка маринованных огурцов (500 г)
  • 6 отварных яиц
  • 200 г натертого сыра
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Отварите или пожарьте печень. После натрите вместе с яйцами вареными и сыром. 

Печень для блюда

2. Порежьте огурцы кубиком, морковь натрите, лук кубиком и пожарьте. 

Приготовление блюда

3. Соберите салат слоями: печень, майонез, жареный лук и морковь, майонез, яйца, печень, майонез и тертый сыр.

Готовый салат

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