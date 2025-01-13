Куриная печень – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, паштетов. Стоит отметить, что печень можно как варить, так и жарить, запекать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из печени, с луком, маринованными огурцами.

Ингредиенты:

500 г куриной печени

2 больших лука

2 большие моркови

1 банка маринованных огурцов (500 г)

6 отварных яиц

200 г натертого сыра

майонез

Способ приготовления:

1. Отварите или пожарьте печень. После натрите вместе с яйцами вареными и сыром.

2. Порежьте огурцы кубиком, морковь натрите, лук кубиком и пожарьте.

3. Соберите салат слоями: печень, майонез, жареный лук и морковь, майонез, яйца, печень, майонез и тертый сыр.

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