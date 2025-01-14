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Очень сытные и вкусные горячие бутерброды в беконе: простой рецепт блюда за 15 минут
Горячие бутерброды – отличное блюдо для сытного перекуса. Готовить их можно из разного хлеба и с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов, с беконом и майонезом.
Ингредиенты:
- бекон сырокопченый – 120-150 г
- помидор – 1 большой
- хлеб черный
- укроп и петрушка – небольшой пучок
- майонез – 70-100 г
- соль и перец по вкусу
- чеснок – 2-3 зуб.
Способ приготовления:
1. Хлеб нарезаем пополам. К майонезу добавляем натертый чеснок, зелень, соль и перец и перемешиваем. Помидор нарезаем пополам, а затем нарезаем ломтиками.
2. На половинки хлеба намазываем майонезную намазку, выкладываем ломтик помидора и заворачиваем беконом.
3. Выкладываем заготовки на пергамент и перекладываем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
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