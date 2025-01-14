Очень сытные и вкусные горячие бутерброды в беконе: простой рецепт блюда за 15 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Очень сытные и вкусные горячие бутерброды в беконе: простой рецепт блюда за 15 минут

Горячие бутерброды – отличное блюдо для сытного перекуса. Готовить их можно из разного хлеба и с разными начинками.

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Горячие бутерброды с беконом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов, с беконом и майонезом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • бекон сырокопченый – 120-150 г
  • помидор – 1 большой
  • хлеб черный
  • укроп и петрушка – небольшой пучок
  • майонез – 70-100 г
  • соль и перец по вкусу
  • чеснок – 2-3 зуб.

Способ приготовления:

1. Хлеб нарезаем пополам. К майонезу добавляем натертый чеснок, зелень, соль и перец и перемешиваем. Помидор нарезаем пополам, а затем нарезаем ломтиками.

Намазка для хлеба

2. На половинки хлеба намазываем майонезную намазку, выкладываем ломтик помидора и заворачиваем беконом.

Сколько готовить бутерброды

3. Выкладываем заготовки на пергамент и перекладываем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Готовые бутерброды

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