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Очень сытный и вкусный салат из жареного картофеля, с листьями салата и лососем: самый простой рецепт
Листья салата – очень нужный продукт для приготовления полезных, легких и вкусных салатов. К тому же зелень идеально сочетается как с запеченными, так и свежими овощами, рыбой, сырами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата с жареным картофелем, лососем и листьями салата.
Ингредиенты:
- Микс салата
- Картофель – 200 г(+специи, паприка, соль)
- Лук красный – 1 шт.
- Копченый лосось – 200 г
Для заправки:
- Сметана – 150 г
- Французская горчица – 1 ч. л
- Мед – 1 ч.л
- Сок лимона – 1/2 шт.
- Укроп – 1 ст.л
- Соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель нарежьте мелкими кубиками, обжарьте до корочки с солью и паприкой.
2. Тем временем смешиваем все ингредиенты для заправки.
3. Нарезаем остальные ингредиенты и все вместе смешиваем, заправляем перед подачей и можно есть!
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