Очень сытный и вкусный салат из жареного картофеля, с листьями салата и лососем: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Листья салата – очень нужный продукт для приготовления полезных, легких и вкусных салатов. К тому же зелень идеально сочетается как с запеченными, так и свежими овощами, рыбой, сырами.

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Салат из зелени

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата с жареным картофелем, лососем и листьями салата.

Легкий и вкусный салат

Ингредиенты:

  • Микс салата
  • Картофель – 200 г(+специи, паприка, соль)
  • Лук красный – 1 шт.
  • Копченый лосось – 200 г

Для заправки:

  • Сметана – 150 г
  • Французская горчица – 1 ч. л
  • Мед – 1 ч.л
  • Сок лимона – 1/2 шт. 
  • Укроп – 1 ст.л
  • Соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель нарежьте мелкими кубиками, обжарьте до корочки с солью и паприкой.

Жареный картофель

2. Тем временем смешиваем все ингредиенты для заправки.

Соус для блюда

3. Нарезаем остальные ингредиенты и все вместе смешиваем, заправляем перед подачей и можно есть!

Готовый салат

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