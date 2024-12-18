Листья салата – очень нужный продукт для приготовления полезных, легких и вкусных салатов. К тому же зелень идеально сочетается как с запеченными, так и свежими овощами, рыбой, сырами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата с жареным картофелем, лососем и листьями салата.

Ингредиенты:

Микс салата

Картофель – 200 г(+специи, паприка, соль)

Лук красный – 1 шт.

Копченый лосось – 200 г

Для заправки:

Сметана – 150 г

Французская горчица – 1 ч. л

Мед – 1 ч.л

Сок лимона – 1/2 шт.

Укроп – 1 ст.л

Соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель нарежьте мелкими кубиками, обжарьте до корочки с солью и паприкой.

2. Тем временем смешиваем все ингредиенты для заправки.

3. Нарезаем остальные ингредиенты и все вместе смешиваем, заправляем перед подачей и можно есть!

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