Очень вкусная и сытная запеканка на обед: делимся простым рецептом
Для сытного обеда можно приготовить вкусную кабачковую запеканку. Именно сейчас идет сезон плодов для такого блюда, поэтому стоит воспользоваться простым рецептом.
Идея приготовления вкусной и сытной кабачковой запеканки на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриное – 250 г
- лук – 1 шт.
- кабачки – 400 г.
- яйцо куриное – 2 шт.
- сулугуни – 80 г.
- мука – 20 г.
- картофель – 80 г.
- йогурт натуральный – 80 г.
- соль, любимые специи
Способ приготовления:
1. Кабачки, сыр и картофель измельчить на терке.
2. Добавить яйца, йогурт, муку и специи.
3. Тщательно перемешать.
4. Лук и филе измельчить, смешать.
5. Выложить слоями в форму для запекания.
6. Накрыть фольгой или пергаментом.
7. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
8. Снять фольгу, отправить в духовку еще на несколько минут для золотистой корочки.
