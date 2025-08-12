Для сытного обеда можно приготовить вкусную кабачковую запеканку. Именно сейчас идет сезон плодов для такого блюда, поэтому стоит воспользоваться простым рецептом.

Идея приготовления вкусной и сытной кабачковой запеканки на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриное – 250 г

лук – 1 шт.

кабачки – 400 г.

яйцо куриное – 2 шт.

сулугуни – 80 г.

мука – 20 г.

картофель – 80 г.

йогурт натуральный – 80 г.

соль, любимые специи

Способ приготовления:

1. Кабачки, сыр и картофель измельчить на терке.

2. Добавить яйца, йогурт, муку и специи.

3. Тщательно перемешать.

4. Лук и филе измельчить, смешать.

5. Выложить слоями в форму для запекания.

6. Накрыть фольгой или пергаментом.

7. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

8. Снять фольгу, отправить в духовку еще на несколько минут для золотистой корочки.

