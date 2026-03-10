Все рецепты
Очень вкусный и бюджетный салат из мивины: готовится элементарно
Очень вкусный и бюджетный салат можно приготовить из обычной мивины. Если вы придерживаетесь поста – можно использовать постный майонез, а остальные ингредиенты оставить.
Идея приготовления майонезного салата с мивиной опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 шт мивины (из двух пачек используем одну пачку приправы)
- 500 г крабовых палочек
- 1 банка кукурузы
- соль, перец – по вкусу
- 200 г майонеза
Способ приготовления:
1. Мивину измельчить.
2. Залить кипятком на 3-4 минуты.
3. Воду слить.
4. Добавить нарезанные крабовые палочки, кукурузу.
5. Посолить, поперчить.
6. Перемешать все с майонезом.
