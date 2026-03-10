Очень вкусный и бюджетный салат можно приготовить из обычной мивины. Если вы придерживаетесь поста – можно использовать постный майонез, а остальные ингредиенты оставить.

Идея приготовления майонезного салата с мивиной опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

2 шт мивины (из двух пачек используем одну пачку приправы)

500 г крабовых палочек

1 банка кукурузы

соль, перец – по вкусу

200 г майонеза

Способ приготовления:

1. Мивину измельчить.

2. Залить кипятком на 3-4 минуты.

3. Воду слить.

4. Добавить нарезанные крабовые палочки, кукурузу.

5. Посолить, поперчить.

6. Перемешать все с майонезом.

