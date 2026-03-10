Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Очень вкусный и бюджетный салат из мивины: готовится элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
408
Очень вкусный и бюджетный салат из мивины: готовится элементарно

Очень вкусный и бюджетный салат можно приготовить из обычной мивины. Если вы придерживаетесь поста – можно использовать постный майонез, а остальные ингредиенты оставить.

Идея приготовления майонезного салата с мивиной опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Очень вкусный и бюджетный салат из мивины: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • 2 шт мивины (из двух пачек используем одну пачку приправы)
  • 500 г крабовых палочек
  • 1 банка кукурузы
  • соль, перец – по вкусу
  • 200 г майонеза

Способ приготовления:

Очень вкусный и бюджетный салат из мивины: готовится элементарно

1. Мивину измельчить.

Очень вкусный и бюджетный салат из мивины: готовится элементарно

2. Залить кипятком на 3-4 минуты.

3. Воду слить.

Очень вкусный и бюджетный салат из мивины: готовится элементарно

4. Добавить нарезанные крабовые палочки, кукурузу.

5. Посолить, поперчить.

Очень вкусный и бюджетный салат из мивины: готовится элементарно

6. Перемешать все с майонезом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты