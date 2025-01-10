Орешки с шоколадными начинками: как приготовить привычный вкус по-новому

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Орешки с шоколадными начинками: как приготовить привычный вкус по-новому

Орешки – это один из самых любимых десертов детства миллионов людей. Обычно в качестве начинки использовалась вареная сгущенка или шоколад, которые одинаково смаковали как детям, так и взрослым.

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А сегодня фудблогер с ником julia food blog ua в Instagram представила новое видение привычного десерта. Она рассказала, как приготовить его на новый мотив, с разными типами начинки.

Орешки с шоколадными начинками: как приготовить привычный вкус по-новому

Ингредиенты для шоколадных орешков

  • Мука – 330 гр
  • Какао – 70 гр
  • Сахар – 100 гр
  • Растопленное сливочное масло – 200 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Сода – ½ ч.л.

Ингредиенты для классических орешков

  • Мука – 400 гр
  • Сахарная пудра – 100 гр
  • Растопленное сливочное масло – 200 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Сода – ½ ч.л.

Ингредиенты для ганаша на белом шоколаде.

  • Сливки 36% – 120 мл
  • Белый шоколад – 130 гр
  • Сливочное масло комнатной температуры – 20 гр

Ингредиенты для ганаша на молочном шоколаде.

  • Молочный шоколад – 150 гр
  • Фундучная паста – 30 гр
  • Сливки 33% – 130 мл
  • Сливочное масло комнатной температуры – 30 гр

Ингредиенты для вишневой начинки

  • Вишневое пюре – 160 гр
  • Сахар – 40 гр
  • Пектин – 5 гр

Способ приготовления

1. Орешки. Просеиваем сухие ингредиенты, добавляем перемешанные яйца с уксусом и масло. Замешиваем тесто до однородности.

Орешки с шоколадными начинками: как приготовить привычный вкус по-новому

2. Тесто прячем под пищевую пленку и отправляем в холодильник на 15-20 мин.

3. Далее отщипываем 6-7 гр теста, скатываем шарики и выкладываем в форму.

4. Закрываем форму, держим над огнем 2-3 минуты с одной и 2-3 минуты с другой стороны.

5. Снимаем заготовки и даем остыть. Аккуратно ножом ровняем края.

6. Ганаш на белом шоколаде. Сливки подогреваем и заливаем шоколад маслом. Блендерируем до однородности.

Орешки с шоколадными начинками: как приготовить привычный вкус по-новому

7. Ганаш помещаем в отдельную емкость и ставим в холодильник минимум на 5 часов.

8. Ганаш на молочном шоколаде. Сливки подогреваем и заливаем шоколад с фундучной пастой и маслом. Блендерируем до однородности.

9. Ставим ганаш под пищевой пленкой в холодильник минимум на 5 часов.

10. Вишневая начинка. Пектин перемешиваем с сахаром и добавляем в пюре. Провариваем массу около минуты.

Орешки с шоколадными начинками: как приготовить привычный вкус по-новому

11. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник в час.

12. Затем наполняем половинки орешков начинками и ставим в холодильник на 2-3 часа для стабилизации.

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