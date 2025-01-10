Орешки с шоколадными начинками: как приготовить привычный вкус по-новому
Орешки – это один из самых любимых десертов детства миллионов людей. Обычно в качестве начинки использовалась вареная сгущенка или шоколад, которые одинаково смаковали как детям, так и взрослым.
А сегодня фудблогер с ником julia food blog ua в Instagram представила новое видение привычного десерта. Она рассказала, как приготовить его на новый мотив, с разными типами начинки.
Ингредиенты для шоколадных орешков
- Мука – 330 гр
- Какао – 70 гр
- Сахар – 100 гр
- Растопленное сливочное масло – 200 гр
- Яйца – 2 шт
- Уксус – 1 ст.л.
- Сода – ½ ч.л.
Ингредиенты для классических орешков
- Мука – 400 гр
- Сахарная пудра – 100 гр
- Растопленное сливочное масло – 200 гр
- Яйца – 2 шт
- Уксус – 1 ст.л.
- Сода – ½ ч.л.
Ингредиенты для ганаша на белом шоколаде.
- Сливки 36% – 120 мл
- Белый шоколад – 130 гр
- Сливочное масло комнатной температуры – 20 гр
Ингредиенты для ганаша на молочном шоколаде.
- Молочный шоколад – 150 гр
- Фундучная паста – 30 гр
- Сливки 33% – 130 мл
- Сливочное масло комнатной температуры – 30 гр
Ингредиенты для вишневой начинки
- Вишневое пюре – 160 гр
- Сахар – 40 гр
- Пектин – 5 гр
Способ приготовления
1. Орешки. Просеиваем сухие ингредиенты, добавляем перемешанные яйца с уксусом и масло. Замешиваем тесто до однородности.
2. Тесто прячем под пищевую пленку и отправляем в холодильник на 15-20 мин.
3. Далее отщипываем 6-7 гр теста, скатываем шарики и выкладываем в форму.
4. Закрываем форму, держим над огнем 2-3 минуты с одной и 2-3 минуты с другой стороны.
5. Снимаем заготовки и даем остыть. Аккуратно ножом ровняем края.
6. Ганаш на белом шоколаде. Сливки подогреваем и заливаем шоколад маслом. Блендерируем до однородности.
7. Ганаш помещаем в отдельную емкость и ставим в холодильник минимум на 5 часов.
8. Ганаш на молочном шоколаде. Сливки подогреваем и заливаем шоколад с фундучной пастой и маслом. Блендерируем до однородности.
9. Ставим ганаш под пищевой пленкой в холодильник минимум на 5 часов.
10. Вишневая начинка. Пектин перемешиваем с сахаром и добавляем в пюре. Провариваем массу около минуты.
11. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник в час.
12. Затем наполняем половинки орешков начинками и ставим в холодильник на 2-3 часа для стабилизации.
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