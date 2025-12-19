Бутерброды с киви на Новый год: делимся рецептом оригинальной закуски

Екатерина Ягович
Бутерброды с киви на Новый год: делимся рецептом оригинальной закуски

Из киви можно приготовить не только десерт, но и вкусные бутерброды. Добавьте намазку на основе плавленых сырков и чеснока  она прекрасно сочетается с кисло-сладким фруктом.

Идея приготовления бутербродов с киви опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • багет
  • киви – 1-2 шт.
  • яйца варёные – 2 шт.
  • плавленые сырки – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • майонез – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Натираем яйца.

2. Багет смазать маслом и подсушить в духовке или на сковороде.

3. Смазываем бутерброды намазкой.

4. Натереть на тёрке яйца и плавленый сырок.

5. Нарезаем киви

6. Переложить в ёмкость, добавить чеснок и майонез, хорошо перемешать.

7. Выложить намазку на подсушенный хлеб.

8. Затем нарезать киви и выложить сверху.

