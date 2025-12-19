Все рецепты
Бутерброды с киви на Новый год: делимся рецептом оригинальной закуски
Из киви можно приготовить не только десерт, но и вкусные бутерброды. Добавьте намазку на основе плавленых сырков и чеснока она прекрасно сочетается с кисло-сладким фруктом.
Идея приготовления бутербродов с киви опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- багет
- киви – 1-2 шт.
- яйца варёные – 2 шт.
- плавленые сырки – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- майонез – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Натираем яйца.
2. Багет смазать маслом и подсушить в духовке или на сковороде.
3. Смазываем бутерброды намазкой.
4. Натереть на тёрке яйца и плавленый сырок.
5. Нарезаем киви
6. Переложить в ёмкость, добавить чеснок и майонез, хорошо перемешать.
7. Выложить намазку на подсушенный хлеб.
8. Затем нарезать киви и выложить сверху.
