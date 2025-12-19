Из киви можно приготовить не только десерт, но и вкусные бутерброды. Добавьте намазку на основе плавленых сырков и чеснока она прекрасно сочетается с кисло-сладким фруктом.

Идея приготовления бутербродов с киви опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

багет

киви – 1-2 шт.

яйца варёные – 2 шт.

плавленые сырки – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

майонез – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Натираем яйца.

2. Багет смазать маслом и подсушить в духовке или на сковороде.

3. Смазываем бутерброды намазкой.

4. Натереть на тёрке яйца и плавленый сырок.

5. Нарезаем киви

6. Переложить в ёмкость, добавить чеснок и майонез, хорошо перемешать.

7. Выложить намазку на подсушенный хлеб.

8. Затем нарезать киви и выложить сверху.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: