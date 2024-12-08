Крабовые палочки – это неотъемлемая составляющая блюд на каждом новогоднем столе. Из такого ингредиента можно сделать салат и разные намазки. Также отличным и очень быстрым вариантом будет приготовить фаршированные крабовые палочки.

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Идея приготовления оригинальной закуски из крабовых палочек на Новый год опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 10 шт.

вареные яйца – 4 шт.

твердый сыр – 150 г

чеснок – 2-3 зубчика

майонез – 2 ст.л.

соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Снять пленку с крабовых палочек, раскрутить их.

2. Твердый творог натереть.

3. Натереть яйца.

4. Все объединить в одной емкости.

5. Добавить майонез, чеснок и специи.

6. Всё хорошо перемешать.

7. Выложить на развернутые крабовые палочки готовую начинку.

8. Свернуть палочку уже с начинкой.

9. Концы погрузить в измельченную зелень.

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