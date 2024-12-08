Оригинальная закуска из крабовых палочек на Новый год: готовится элементарно
Крабовые палочки – это неотъемлемая составляющая блюд на каждом новогоднем столе. Из такого ингредиента можно сделать салат и разные намазки. Также отличным и очень быстрым вариантом будет приготовить фаршированные крабовые палочки.
Идея приготовления оригинальной закуски из крабовых палочек на Новый год опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 10 шт.
- вареные яйца – 4 шт.
- твердый сыр – 150 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- майонез – 2 ст.л.
- соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Снять пленку с крабовых палочек, раскрутить их.
2. Твердый творог натереть.
3. Натереть яйца.
4. Все объединить в одной емкости.
5. Добавить майонез, чеснок и специи.
6. Всё хорошо перемешать.
7. Выложить на развернутые крабовые палочки готовую начинку.
8. Свернуть палочку уже с начинкой.
9. Концы погрузить в измельченную зелень.
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