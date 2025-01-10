Овощи и фрукты могут быть отличной основой для полезных и оригинальных закусок и салатов. А для яркого вкуса добавьте например, ананас, авокадо, зелень.

Видео дня

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной и оригинальной закуски из ананаса, с овощами и острым перцем.

Ингредиенты:

Ананас 100 г (можно консервированный)

Помидор 1 шт

Красный лук 1/2 шт

Острый перец (Серрано, Халапеньо) 1/2 шт

Сок лайма 2 ч.л

Кинза 1,5 ст.л

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко ананас, помидор, лук, перец.

2. Смешайте все ингредиенты.

3. Посолите, полейте соком лайма, добавьте измельченную кинзу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: