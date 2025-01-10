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Оригинальная закуска "Пико-де-Гальо": из чего приготовить вкусное и полезное блюдо
Овощи и фрукты могут быть отличной основой для полезных и оригинальных закусок и салатов. А для яркого вкуса добавьте например, ананас, авокадо, зелень.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной и оригинальной закуски из ананаса, с овощами и острым перцем.
Ингредиенты:
- Ананас 100 г (можно консервированный)
- Помидор 1 шт
- Красный лук 1/2 шт
- Острый перец (Серрано, Халапеньо) 1/2 шт
- Сок лайма 2 ч.л
- Кинза 1,5 ст.л
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко ананас, помидор, лук, перец.
2. Смешайте все ингредиенты.
3. Посолите, полейте соком лайма, добавьте измельченную кинзу.
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