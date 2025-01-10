Оригинальная закуска "Пико-де-Гальо": из чего приготовить вкусное и полезное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Овощи и фрукты могут быть отличной основой для полезных и оригинальных закусок и салатов. А для яркого вкуса добавьте например, ананас, авокадо, зелень.

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Что приготовить из свежих овощей и зелени

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной и оригинальной закуски из ананаса, с овощами и острым перцем.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Ананас 100 г (можно консервированный)
  • Помидор 1 шт
  • Красный лук 1/2 шт
  • Острый перец (Серрано, Халапеньо) 1/2 шт
  • Сок лайма 2 ч.л
  • Кинза 1,5 ст.л

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко ананас, помидор, лук, перец.

Ингредиенты для блюда

2. Смешайте все ингредиенты.

Приготовление закуски

3. Посолите, полейте соком лайма, добавьте измельченную кинзу.

Готовое блюдо

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