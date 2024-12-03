Вскоре наступит год змеи, а для того, чтобы он прошел удачно, следует приготовить тематические основные блюда и закуски на праздничный стол. Их нужно подбирать так, чтобы змея осталась довольна и сыта. Только в таком случае, она принесет настоящую удачу.

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А поскольку змеи не любят жирную пищу, блюда лучше готовить из более диетических продуктов. Например, вместо свинины следует отдать предпочтение курице и легким салатам. Как приготовить оригинальное вкусное мясное блюдо на Новый год, чтобы задобрить змею, в Instagram рассказала фудблогер с ником vistovska_cooking.

Ингредиенты

Куриное филе – 2 шт

Крем-сыр– 150 гр

Болгарский перец – 1 шт

Укроп

Бекон

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Смешиваем крем-сыр, мелко нарезанный перец и зелень.

2. Куриное филе тоненько нарезаем, отбиваем и заправляем специями.

3. Смазываем филейки сырной начинкой, закручиваем в рулетики, обматываем беконом и выкладываем на пергамент.

4. Выпекаем в течение 25-30 при 180 градусах.

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