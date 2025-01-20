Оригинальное печенье "Каштаны": украсит любое чаепитие

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Оригинальное печенье 'Каштаны': украсит любое чаепитие

Печенье "Каштаны" – это отличная альтернатива "Орешкам", хорошо знакомым всем с детства. Это новое видение десерта, для приготовления которого нужно иметь ту же форму, что и для "Орешков".

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Как приготовить печенье Каштаны, в Instagram рассказала фудблогер с ником tallykoroleva. В результате вы получите необыкновенно вкусный десерт, который своим внешним видом украсит любое чаепитие.

Оригинальное печенье ''Каштаны'': украсит любое чаепитие

Ингредиенты для теста

  • Сливочное масло комнатной температуры – 170 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 200 гр
  • Соль – щепотка
  • Сметана – 150 гр
  • Сода – ½ ч.л.
  • Мука – 550-600 гр
  • Ванильный сахар

Ингредиенты для начинки

  • Крем-творог
  • Сливочное масло
  • Сгущенка

Ингредиенты для глазури

  • Шоколад – 100 гр
  • Масло растительное – 2-3 ст.л.

Способ приготовления

1. Готовим тесто. В чашу миксера положить сливочное масло комнатной температуры. Сбить его в пену.

2. Добавить сахар, а затем яйца.

Оригинальное печенье ''Каштаны'': украсит любое чаепитие

3. Продолжая взбивать добавляем сметану, ваниль.

4. Муку просеять вместе с содой и добавить в массу в миксер. Замесить тесто.

5. Готовим начинку. Сочетаем и смешиваем до однородности все ингредиенты в пропорции 1:1:1.

Оригинальное печенье ''Каштаны'': украсит любое чаепитие

6. Готовим глазурь. Шоколад растапливаем на водяной бане и смешиваем с растительным маслом.

7. Выпекаем "Каштаны" в форме для "Орешков", внутрь каждой половинки выкладываем начинку.

Оригинальное печенье ''Каштаны'': украсит любое чаепитие

8. Окунаем печенье в глазурь и присыпаем крошкой от вафельных коржей.

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