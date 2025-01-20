Печенье "Каштаны" – это отличная альтернатива "Орешкам", хорошо знакомым всем с детства. Это новое видение десерта, для приготовления которого нужно иметь ту же форму, что и для "Орешков".

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Как приготовить печенье Каштаны, в Instagram рассказала фудблогер с ником tallykoroleva. В результате вы получите необыкновенно вкусный десерт, который своим внешним видом украсит любое чаепитие.

Ингредиенты для теста

Сливочное масло комнатной температуры – 170 гр

Яйца – 2 шт

Сахар – 200 гр

Соль – щепотка

Сметана – 150 гр

Сода – ½ ч.л.

Мука – 550-600 гр

Ванильный сахар

Ингредиенты для начинки

Крем-творог

Сливочное масло

Сгущенка

Ингредиенты для глазури

Шоколад – 100 гр

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Способ приготовления

1. Готовим тесто. В чашу миксера положить сливочное масло комнатной температуры. Сбить его в пену.

2. Добавить сахар, а затем яйца.

3. Продолжая взбивать добавляем сметану, ваниль.

4. Муку просеять вместе с содой и добавить в массу в миксер. Замесить тесто.

5. Готовим начинку. Сочетаем и смешиваем до однородности все ингредиенты в пропорции 1:1:1.

6. Готовим глазурь. Шоколад растапливаем на водяной бане и смешиваем с растительным маслом.

7. Выпекаем "Каштаны" в форме для "Орешков", внутрь каждой половинки выкладываем начинку.

8. Окунаем печенье в глазурь и присыпаем крошкой от вафельных коржей.

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