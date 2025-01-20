Оригинальное печенье "Каштаны": украсит любое чаепитие
Печенье "Каштаны" – это отличная альтернатива "Орешкам", хорошо знакомым всем с детства. Это новое видение десерта, для приготовления которого нужно иметь ту же форму, что и для "Орешков".
Как приготовить печенье Каштаны, в Instagram рассказала фудблогер с ником tallykoroleva. В результате вы получите необыкновенно вкусный десерт, который своим внешним видом украсит любое чаепитие.
Ингредиенты для теста
- Сливочное масло комнатной температуры – 170 гр
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 200 гр
- Соль – щепотка
- Сметана – 150 гр
- Сода – ½ ч.л.
- Мука – 550-600 гр
- Ванильный сахар
Ингредиенты для начинки
- Крем-творог
- Сливочное масло
- Сгущенка
Ингредиенты для глазури
- Шоколад – 100 гр
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
Способ приготовления
1. Готовим тесто. В чашу миксера положить сливочное масло комнатной температуры. Сбить его в пену.
2. Добавить сахар, а затем яйца.
3. Продолжая взбивать добавляем сметану, ваниль.
4. Муку просеять вместе с содой и добавить в массу в миксер. Замесить тесто.
5. Готовим начинку. Сочетаем и смешиваем до однородности все ингредиенты в пропорции 1:1:1.
6. Готовим глазурь. Шоколад растапливаем на водяной бане и смешиваем с растительным маслом.
7. Выпекаем "Каштаны" в форме для "Орешков", внутрь каждой половинки выкладываем начинку.
8. Окунаем печенье в глазурь и присыпаем крошкой от вафельных коржей.
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