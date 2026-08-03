Оригинальные фаршированные перцы с сыром: как приготовить трендовою закуску

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Рецепт закуски из запеченных перцев
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Оригинальные фаршированные перцы с сыром – простая закуска, которая прекрасно подойдет для летнего стола, праздничного меню или пикника. В ней сочетаются сочные маринованные перцы и нежная сырная начинка с зеленью. Готовится такое блюдо без сложных процессов, а самым вкусным становится после нескольких часов охлаждения. Этот рецепт точно стоит сохранить, если хочется разнообразить домашнее меню.

Идея приготовления фаршированных перцев с сыром опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.

Рецепт закуски из болгарского перца

Ингредиенты:

  • сладкий небольшой перец – 300 г
  • рикотта – 250 г
  • свежая зелень – 1 пучок
  • чеснок – 4 зубчика.

Для маринада:

  • вода – 750 мл
  • растительное масло – 120 мл.
  • соль – 20 г
  • сахар – 30 г
  • уксус 9% – 40 мл.
  • острые специи – 1 ст.л.
  • лавровый лист – 1 шт.
  • перец горошком – 4-5 шт.

Способ приготовления:

Готовим маринад

1. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, масло, три зубчика чеснока, острые специи, лавровый лист и перец горошком. Доведите маринад до кипения, после чего снимите его с огня и влейте уксус.

Окунаем перцы в маринад

2. Перцы помойте, очистите от семян и окуните в горячий маринад. Оставьте примерно на 15 минут или до полного остывания, чтобы они стали мягче.

Наполняем перцы начинкой

3. Для начинки смешайте рикотту с мелко измельченным зубчиком чеснока и нарезанной свежей зеленью. Хорошо перемешайте массу до однородности.

4. Аккуратно наполните каждый перец сырной начинкой. Переложите фаршированные перцы в чистую банку или контейнер, залейте охлажденным маринадом и поставьте в холодильник как минимум на 24 часа.

Заливаем перец маринадом

5. Подавайте готовую закуску хорошо охлажденной. Такие маринованные фаршированные перцы прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или как дополнение к основным блюдам и праздничному столу.

Готовая закуска

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