Оригинальный летний салат из запеченных овощей: чем вкусно заправить
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Летние блюда из запеченных овощей остаются одним из самых популярных вариантов домашнего меню. Они готовятся из привычных сезонных продуктов и не требуют сложных кулинарных навыков. Запекание позволяет сохранить естественный вкус овощей и придать им легкую румяную текстуру. В сочетании с правильно подобранной заправкой блюдо приобретает более выразительный вкус и аромат. Именно поэтому такие салаты часто выбирают для ежедневного приготовления дома.
Идея приготовления вкусного салата из запеченных овощей опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- баклажан – 1 шт.
- красный перец – 1 шт.
- оранжевый перец – 1 шт.
- растительное масло – 2-3 ст.л. (для запекания)
- соль, перец – по вкусу
- майонез – 2 ст.л.
- густой йогурт – 3 ст.л.
- укроп – небольшой пучок
- чеснок – 2 зубчика
- соевый соус – 1 ст.л.
- грецкие орехи – горсть (по желанию)
Способ приготовления:
1. Нарежьте кабачки, баклажан и перец крупными кусочками.
2. Выложите в миску, добавьте растительное масло, соль и перец, тщательно перемешайте, чтобы овощи равномерно покрылись специями.
3. Переложите овощи на противень и запекайте при температуре 200 градусов примерно 20–25 минут до мягкости и легкой румяности.
4. Пока овощи запекаются, приготовьте заправку: смешайте майонез и йогурт до однородной консистенции, добавьте измельченный укроп, чеснок и соевый соус.
5. Готовые овощи немного остудите и смешайте с заправкой, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся соусом.
6. После этого добавьте грецкие орехи и подавайте блюдо к столу.
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