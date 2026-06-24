Оригинальный летний салат из запеченных овощей: чем вкусно заправить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
414
Оригинальный летний салат из запеченных овощей: чем вкусно заправить
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Летние блюда из запеченных овощей остаются одним из самых популярных вариантов домашнего меню. Они готовятся из привычных сезонных продуктов и не требуют сложных кулинарных навыков. Запекание позволяет сохранить естественный вкус овощей и придать им легкую румяную текстуру. В сочетании с правильно подобранной заправкой блюдо приобретает более выразительный вкус и аромат. Именно поэтому такие салаты часто выбирают для ежедневного приготовления дома.

Идея приготовления вкусного салата из запеченных овощей опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Оригинальный летний салат из запеченных овощей: чем вкусно заправить

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • баклажан – 1 шт.
  • красный перец – 1 шт.
  • оранжевый перец – 1 шт.
  • растительное масло – 2-3 ст.л. (для запекания)
  • соль, перец – по вкусу
  • майонез – 2 ст.л.
  • густой йогурт – 3 ст.л.
  • укроп – небольшой пучок
  • чеснок – 2 зубчика
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • грецкие орехи – горсть (по желанию)

Способ приготовления:

Оригинальный летний салат из запеченных овощей: чем вкусно заправить

1. Нарежьте кабачки, баклажан и перец крупными кусочками.

2. Выложите в миску, добавьте растительное масло, соль и перец, тщательно перемешайте, чтобы овощи равномерно покрылись специями.

Оригинальный летний салат из запеченных овощей: чем вкусно заправить

3. Переложите овощи на противень и запекайте при температуре 200 градусов примерно 20–25 минут до мягкости и легкой румяности.

4. Пока овощи запекаются, приготовьте заправку: смешайте майонез и йогурт до однородной консистенции, добавьте измельченный укроп, чеснок и соевый соус.

Оригинальный летний салат из запеченных овощей: чем вкусно заправить

5. Готовые овощи немного остудите и смешайте с заправкой, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся соусом.

6. После этого добавьте грецкие орехи и подавайте блюдо к столу.

Оригинальный летний салат из запеченных овощей: чем вкусно заправить

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