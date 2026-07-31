Салат с хрустящей фетой станет отличным вариантом для легкого ужина или праздничного стола. Особый вкус блюду придают запеченный сыр с золотистой корочкой и ароматная домашняя заправка. Готовится такой салат очень просто, а сочетание свежих овощей и нежной феты делает его по-настоящему удачным.

Идея приготовления оригинального салата с хрустящей фетой опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

фета – 1 упаковка

яйцо – 1 шт.

мука – 2 ст.л.

панировочные сухари – 3 ст.л.

листья салата – по вкусу

огурец – 1 шт.

помидор – 1–2 шт.

лук – 1 шт.

Для маринада:

яблочный уксус – 3 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

Для заправки:

растительное масло – 2–3 ст.л.

мед – 1 ч.л.

горчица – 1 ч.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

Для подачи:

бальзамический соус – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте фету крупными кубиками. Сначала обваляйте сыр в муке, затем окуните в взбитое яйцо и хорошо обваляйте в панировочных сухарях.

2. Выложите кусочки феты на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 15 минут до образования легкой золотистой корочки.

3. Пока сыр запекается, приготовьте маринованный лук. Нарежьте его тонкими полукольцами, смешайте с яблочным уксусом и сахаром и оставьте на 10-15 минут.

4. Огурец и помидоры нарежьте на удобные кусочки. На тарелку выложите листья салата, добавьте овощи и маринованный лук.

5. Для заправки смешайте растительное масло, мёд, горчицу и лимонный сок до однородной консистенции. Полейте ею овощи.

6. В конце добавьте хрустящую запеченную фету и слегка сбрызните салат бальзамическим соусом.

7. Подавать салат лучше всего сразу после приготовления, пока фета остаётся тёплой и хрустящей. Он прекрасно подойдёт как для повседневного меню, так и для подачи гостям.

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