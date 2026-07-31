Оригинальный салат с хрустящей фетой: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
195
Рецепт салата с хрустящей фетой
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Салат с хрустящей фетой станет отличным вариантом для легкого ужина или праздничного стола. Особый вкус блюду придают запеченный сыр с золотистой корочкой и ароматная домашняя заправка. Готовится такой салат очень просто, а сочетание свежих овощей и нежной феты делает его по-настоящему удачным.

Идея приготовления оригинального салата с хрустящей фетой опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Готовим хрустящую фету

Ингредиенты:

  • фета – 1 упаковка
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 2 ст.л.
  • панировочные сухари – 3 ст.л.
  • листья салата – по вкусу
  • огурец – 1 шт.
  • помидор – 1–2 шт.
  • лук – 1 шт.

Для маринада:

  • яблочный уксус – 3 ст.л.
  • сахар – 1 ч.л.

Для заправки:

  • растительное масло – 2–3 ст.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.

Для подачи:

  • бальзамический соус – по вкусу

Способ приготовления:

Выкладываем ингредиенты салата на тарелку

1. Нарежьте фету крупными кубиками. Сначала обваляйте сыр в муке, затем окуните в взбитое яйцо и хорошо обваляйте в панировочных сухарях.

2. Выложите кусочки феты на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 15 минут до образования легкой золотистой корочки.

3. Пока сыр запекается, приготовьте маринованный лук. Нарежьте его тонкими полукольцами, смешайте с яблочным уксусом и сахаром и оставьте на 10-15 минут.

Готовим заправку

4. Огурец и помидоры нарежьте на удобные кусочки. На тарелку выложите листья салата, добавьте овощи и маринованный лук.

5. Для заправки смешайте растительное масло, мёд, горчицу и лимонный сок до однородной консистенции. Полейте ею овощи.

6. В конце добавьте хрустящую запеченную фету и слегка сбрызните салат бальзамическим соусом.

7. Подавать салат лучше всего сразу после приготовления, пока фета остаётся тёплой и хрустящей. Он прекрасно подойдёт как для повседневного меню, так и для подачи гостям.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты