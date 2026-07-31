Оригинальный салат с хрустящей фетой: как приготовить
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Салат с хрустящей фетой станет отличным вариантом для легкого ужина или праздничного стола. Особый вкус блюду придают запеченный сыр с золотистой корочкой и ароматная домашняя заправка. Готовится такой салат очень просто, а сочетание свежих овощей и нежной феты делает его по-настоящему удачным.
Идея приготовления оригинального салата с хрустящей фетой опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- фета – 1 упаковка
- яйцо – 1 шт.
- мука – 2 ст.л.
- панировочные сухари – 3 ст.л.
- листья салата – по вкусу
- огурец – 1 шт.
- помидор – 1–2 шт.
- лук – 1 шт.
Для маринада:
- яблочный уксус – 3 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
Для заправки:
- растительное масло – 2–3 ст.л.
- мед – 1 ч.л.
- горчица – 1 ч.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
Для подачи:
- бальзамический соус – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте фету крупными кубиками. Сначала обваляйте сыр в муке, затем окуните в взбитое яйцо и хорошо обваляйте в панировочных сухарях.
2. Выложите кусочки феты на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 15 минут до образования легкой золотистой корочки.
3. Пока сыр запекается, приготовьте маринованный лук. Нарежьте его тонкими полукольцами, смешайте с яблочным уксусом и сахаром и оставьте на 10-15 минут.
4. Огурец и помидоры нарежьте на удобные кусочки. На тарелку выложите листья салата, добавьте овощи и маринованный лук.
5. Для заправки смешайте растительное масло, мёд, горчицу и лимонный сок до однородной консистенции. Полейте ею овощи.
6. В конце добавьте хрустящую запеченную фету и слегка сбрызните салат бальзамическим соусом.
7. Подавать салат лучше всего сразу после приготовления, пока фета остаётся тёплой и хрустящей. Он прекрасно подойдёт как для повседневного меню, так и для подачи гостям.
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