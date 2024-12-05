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Оригинальный салат "Сытый животик": рецепт вкусного блюда для новогоднего стола
Зимой лучше готовить сытные и питательные салаты. Для этого подойдет мясо, сезонные запеченные или вареные овощи, грибы жареные или маринованные, сыр, яйца. Но, обязательно добавьте зелень или бобовые.
Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата из грибов, с мясом и солеными огурцами.
Ингредиенты:
- Грибы 300 г
- Лук 2 шт.
- Морковь 1 шт.
- Соль, перец по вкусу
- Фасоль консервированная 300 г
- Огурцы маринованные 3 шт.
- Чеснок 4 зуб.
- Копченая куриная грудка 350 г
- Зеленый лук 2 веточки
- Майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. Грибы пожарьте, отдельно лук с морковью.
2. Порежьте кубиком мясо и огурцы.
3. Смешайте все ингредиенты, добавьте фасоль, зеленый лук, зажарку и добавьте соус из майонеза с тертым чесноком, перемешайте.
При подаче посыпьте порезанным зеленым луком!
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