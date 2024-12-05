Оригинальный салат "Сытый животик": рецепт вкусного блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,7 т.
Рецепт блюда

Зимой лучше готовить сытные и питательные салаты. Для этого подойдет мясо, сезонные запеченные или вареные овощи, грибы жареные или маринованные, сыр, яйца. Но, обязательно добавьте зелень или бобовые.

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Сытный салат

Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата из грибов, с мясом и солеными огурцами.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Грибы 300 г
  • Лук 2 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Соль, перец по вкусу
  • Фасоль консервированная 300 г
  • Огурцы маринованные 3 шт.
  • Чеснок 4 зуб.
  • Копченая куриная грудка 350 г
  • Зеленый лук 2 веточки
  • Майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Грибы пожарьте, отдельно лук с морковью.

Жареные грибы

2. Порежьте кубиком мясо и огурцы.

Мясо и огурцы

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте фасоль, зеленый лук, зажарку и добавьте соус из майонеза с тертым чесноком, перемешайте.

Приготовление салата

При подаче посыпьте порезанным зеленым луком!

Готовый салат

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