Зимой лучше готовить сытные и питательные салаты. Для этого подойдет мясо, сезонные запеченные или вареные овощи, грибы жареные или маринованные, сыр, яйца. Но, обязательно добавьте зелень или бобовые.

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Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата из грибов, с мясом и солеными огурцами.

Ингредиенты:

Грибы 300 г

Лук 2 шт.

Морковь 1 шт.

Соль, перец по вкусу

Фасоль консервированная 300 г

Огурцы маринованные 3 шт.

Чеснок 4 зуб.

Копченая куриная грудка 350 г

Зеленый лук 2 веточки

Майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Грибы пожарьте, отдельно лук с морковью.

2. Порежьте кубиком мясо и огурцы.

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте фасоль, зеленый лук, зажарку и добавьте соус из майонеза с тертым чесноком, перемешайте.

При подаче посыпьте порезанным зеленым луком!

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