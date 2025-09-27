Осенний чизкейк без выпечки к чаю: добавьте полезный инжир
Один из самых вкусных десертов – чизкейк. И готовится он очень просто, нужно всего лишь – выбрать по-настоящему качественный крем-сыр, от которого и будет полностью зависеть вкус десерта.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного чизкейка из крем-сыра, с печеньем и инжиром.
Ингредиенты:
Основа из печенья:
- Песочное печенье – 150 г
- Сливочное масло 82,5% – 55 г
Сырная основа:
- Сливочный сыр – 440 г
- Сливки (15-33%) – 100 мл
- Сахар – 80 г
- Ванильный экстракт – 1/2 ч.л.
- Желатин – 10 г + 40 мл воды
Верхний слой:
- Инжир – 4-5 шт (нарезать кружочками)
- Белое вино – 100 мл
- Вода – 100 мл
- Сахар – 40–50 г (по вкусу)
- Желатин – 10 г + 40 мл воды
Способ приготовления:
1. Измельчите печенье, смешайте с растопленным маслом. Выложите в форму, утрамбовать и охладить. Форма 16 см.
2. Замочите желатин для творожной массы, подогрейте в микроволновке до растворения.
3. Погружным блендером перебейте творог, сливки, сахар, ваниль и желатин до однородной консистенции. Выложите массу на основу из печенья и охладите.
4. Нарежьте инжир кружочками и выложите их поверх застывшего творожного слоя.
5. Для желе: замочить желатин, дать набухнуть. Белое вино смешать с водой и сахаром, подогреть до растворения сахара (не кипятить!). Добавить желатин и растворить. Охладить до комнатной температуры.
6. Осторожно залить инжир прозрачным винным желе. Снова охладить до полного застывания. Лучше оставить на ночь.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: