Один из самых вкусных десертов – чизкейк. И готовится он очень просто, нужно всего лишь – выбрать по-настоящему качественный крем-сыр, от которого и будет полностью зависеть вкус десерта.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного чизкейка из крем-сыра, с печеньем и инжиром.

Ингредиенты:

Основа из печенья:

Песочное печенье – 150 г

Сливочное масло 82,5% – 55 г

Сырная основа:

Сливочный сыр – 440 г

Сливки (15-33%) – 100 мл

Сахар – 80 г

Ванильный экстракт – 1/2 ч.л.

Желатин – 10 г + 40 мл воды

Верхний слой:

Инжир – 4-5 шт (нарезать кружочками)

Белое вино – 100 мл

Вода – 100 мл

Сахар – 40–50 г (по вкусу)

Желатин – 10 г + 40 мл воды

Способ приготовления:

1. Измельчите печенье, смешайте с растопленным маслом. Выложите в форму, утрамбовать и охладить. Форма 16 см.

2. Замочите желатин для творожной массы, подогрейте в микроволновке до растворения.

3. Погружным блендером перебейте творог, сливки, сахар, ваниль и желатин до однородной консистенции. Выложите массу на основу из печенья и охладите.

4. Нарежьте инжир кружочками и выложите их поверх застывшего творожного слоя.

5. Для желе: замочить желатин, дать набухнуть. Белое вино смешать с водой и сахаром, подогреть до растворения сахара (не кипятить!). Добавить желатин и растворить. Охладить до комнатной температуры.

6. Осторожно залить инжир прозрачным винным желе. Снова охладить до полного застывания. Лучше оставить на ночь.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: