Осенний салат с морковью, орехами и черносливом: чем заправить
Именно сейчас морковь свежая и сочная. Ее можно использовать для приготовления вкусного осеннего салата. Он получится еще и очень полезный, потому что заправляется майонезом.
Идея приготовления вкусного салата с морковью и черносливом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- морковь – 200 г
- творог – 100 г
- чернослив – 50 г
- орехи – 20 г
- чеснок – 1-2 зубчика
- сметана – 100 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на мелкой терке.
2. Сыр натереть.
3. Чернослив нарезать.
4. Немного орешков измельчить.
5. Заправить сметаной.
6. Все перемешать и подавать.
