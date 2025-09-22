Осенний салат с морковью, орехами и черносливом: чем заправить

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
516
Осенний салат с морковью, орехами и черносливом: чем заправить

Именно сейчас морковь свежая и сочная. Ее можно использовать для приготовления вкусного осеннего салата. Он получится еще и очень полезный, потому что заправляется майонезом.

Идея приготовления вкусного салата с морковью и черносливом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

  • морковь – 200 г
  • творог – 100 г
  • чернослив – 50 г
  • орехи – 20 г
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • сметана – 100 г
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на мелкой терке.

2. Сыр натереть.

3. Чернослив нарезать.

4. Немного орешков измельчить.

5. Заправить сметаной.

6. Все перемешать и подавать.

