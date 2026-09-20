Осенний салат "Шуба" по-новому: делимся простым рецептом очень вкусного блюда
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Самый простой, сытный и вкусный домашний салат – "Шуба". Готовить ее можно с сельдью, а также тунцом, и скумбрией.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и оригинальной шубы, с сельдью и майонезом.
Ингредиенты:
- Свекла
- Картофель
- Морковь
- Яйца
- Селедка
Для соуса:
- Майонез
- Сыр крем
- Белый хрен (соус)
Способ приготовления:
1. Все овощи для салата я запекаю. Так они не будут водянистыми и лучше сохранят форму.
2. Все натираем на мелкую терку, так будет легче работать, и салат получится более эстетичным.
3. Для соуса: на 150 г майонеза я добавляю 50 г крем-сыра и 20 г хрена. Вы же можете использовать просто майонез.
4. Выкладываем на пленку слоями. Сначала свекла, ее нужно много, и слой не тонкий. Соус. Его тоже не много. Просто смазать. Далее морковь (я клала немного), яйца. Их смазываем соусом и слегка подсаливаем. А сверху слой картофеля, который уже смешан с соусом и подсолен. Именно это и есть наш каркас. Далее нарезанная сельдь, и сворачиваем наш рулет плотно. Края я еще завязала и убираем в холодильник на ночь.
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