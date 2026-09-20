Осенний салат "Шуба" по-новому: делимся простым рецептом очень вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Рецепт салата
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Самый простой, сытный и вкусный домашний салат – "Шуба". Готовить ее можно с сельдью, а также тунцом, и скумбрией. 

Вкусная шуба

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и оригинальной шубы, с сельдью и майонезом. 

Ингредиенты: 

  • Свекла
  • Картофель
  • Морковь
  • Яйца
  • Селедка

Для соуса:

  • Майонез
  • Сыр крем
  • Белый хрен (соус)

Способ приготовления: 

1. Все овощи для салата я запекаю. Так они не будут водянистыми и лучше сохранят форму.

Сельдь для салата

2. Все натираем на мелкую терку, так будет легче работать, и салат получится более эстетичным. 

Свекла для салата

3. Для соуса: на 150 г майонеза я добавляю 50 г крем-сыра и 20 г хрена. Вы же можете использовать просто майонез. 

Приготовление салата

4. Выкладываем на пленку слоями. Сначала свекла, ее нужно много, и слой не тонкий. Соус. Его тоже не много. Просто смазать. Далее морковь (я клала немного), яйца. Их смазываем соусом и слегка подсаливаем. А сверху слой картофеля, который уже смешан с соусом и подсолен. Именно это и есть наш каркас. Далее нарезанная сельдь, и сворачиваем наш рулет плотно. Края я еще завязала и убираем в холодильник на ночь.

Готовый салат

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