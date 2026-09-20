Осенний салат "Шуба" по-новому: делимся простым рецептом очень вкусного блюда

Самый простой, сытный и вкусный домашний салат – "Шуба". Готовить ее можно с сельдью, а также тунцом, и скумбрией.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и оригинальной шубы, с сельдью и майонезом.

Ингредиенты:

Свекла

Картофель

Морковь

Яйца

Селедка

Для соуса:

Майонез

Сыр крем

Белый хрен (соус)

Способ приготовления:

1. Все овощи для салата я запекаю. Так они не будут водянистыми и лучше сохранят форму.

2. Все натираем на мелкую терку, так будет легче работать, и салат получится более эстетичным.

3. Для соуса: на 150 г майонеза я добавляю 50 г крем-сыра и 20 г хрена. Вы же можете использовать просто майонез.

4. Выкладываем на пленку слоями. Сначала свекла, ее нужно много, и слой не тонкий. Соус. Его тоже не много. Просто смазать. Далее морковь (я клала немного), яйца. Их смазываем соусом и слегка подсаливаем. А сверху слой картофеля, который уже смешан с соусом и подсолен. Именно это и есть наш каркас. Далее нарезанная сельдь, и сворачиваем наш рулет плотно. Края я еще завязала и убираем в холодильник на ночь.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: